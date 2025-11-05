神腦推iPhone原廠電池舊換新最高回饋900元 北市回收行動電源送商品卡

迎接年末手機保養潮，神腦國際推出「iPhone原廠電池舊換新」限時優惠，指定iPhone 12至iPhone 16系列現折500元，再贈300元配件購物金；若為iPhone 14至16系列，再加碼100元配件購物金，最高可享900元優惠。活動即日起開放線上預約，名額有限，民眾可前往全台7間神腦Apple授權維修中心更換電池，讓手機恢復滿電狀態，同時響應綠色循環。

神腦指出，歲末出遊與節慶旺季將至，手機長時間使用易造成耗電加劇，建議果粉把握優惠時機檢測電池健康度。Apple原廠電池可確保裝置效能穩定，有助延長手機壽命並減少電子廢棄物。多數智慧型手機使用超過兩年後，電池健康度常降至八成以下，續航力明顯衰退。透過「換電池代替換手機」，不僅能節省開支，也能有效降低碳排放，實踐綠色消費。