快訊

超詭！苗栗貓裏山公園出現「13條金塊+大把現鈔」 路人嚇閃超遠

資優生靠爸媽經濟能力？美國教育制度掀族群、階級爭論

幕後／吳音寧錯失台肥董座的沙盤推演曝光了

聽新聞
0:00 / 0:00

神腦推iPhone原廠電池舊換新最高回饋900元 北市回收行動電源送商品卡

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
年末手機保養潮，神腦推iPhone原廠電池舊換新活動，指定機款最高優惠900元。圖／神腦國際提供
年末手機保養潮，神腦推iPhone原廠電池舊換新活動，指定機款最高優惠900元。圖／神腦國際提供

迎接年末手機保養潮，神腦國際推出「iPhone原廠電池舊換新」限時優惠，指定iPhone 12至iPhone 16系列現折500元，再贈300元配件購物金；若為iPhone 14至16系列，再加碼100元配件購物金，最高可享900元優惠。活動即日起開放線上預約，名額有限，民眾可前往全台7間神腦Apple授權維修中心更換電池，讓手機恢復滿電狀態，同時響應綠色循環。

神腦指出，歲末出遊與節慶旺季將至，手機長時間使用易造成耗電加劇，建議果粉把握優惠時機檢測電池健康度。Apple原廠電池可確保裝置效能穩定，有助延長手機壽命並減少電子廢棄物。多數智慧型手機使用超過兩年後，電池健康度常降至八成以下，續航力明顯衰退。透過「換電池代替換手機」，不僅能節省開支，也能有效降低碳排放，實踐綠色消費

此外，神腦自11月起攜手台北市政府推動「安全回收行動電源」活動，於北市21家中華／神腦特約門市及2家Apple授權維修中心設置回收點，鼓勵民眾以實際行動支持環保。凡回收舊行動電源（不限品牌與型號），可享多重好禮，包括回收2顆送50元商品卡、新會員再得50元神腦幣及行動電源折扣等。

神腦iPhone原廠電池舊換新折扣，指定iPhone 12至iPhone 16系列現折500元、再享配件購物金。圖／神腦國際提供
神腦iPhone原廠電池舊換新折扣，指定iPhone 12至iPhone 16系列現折500元、再享配件購物金。圖／神腦國際提供

電池 綠色消費 配件

延伸閱讀

日本舞者入住旅店行李遭竊 北市警追2清潔員到案

Apple Intelligence繁體中文版正式上線 解鎖這3大超實用功能快來體驗

老鼠亂竄…北市動物之家成「米奇樂園」？議員憂危及犬貓健康

北市公托監視器異地雲端備份保留45日 議員要求增至60天

相關新聞

神腦推iPhone原廠電池舊換新最高回饋900元 北市回收行動電源送商品卡

迎接年末手機保養潮，神腦國際推出「iPhone原廠電池舊換新」限時優惠，指定iPhone 12至iPhone 16系列現...

外送平台雙11激戰！foodpanda、Uber Eats限時推買1送1 外帶優惠4折起

外送平台也加入雙11戰局，foodpanda與Uber Eats同步推出買1送1、滿額折扣與會員專屬優惠，讓消費者輕鬆吃...

麥當勞「7大飲品買1送1、早安雙享餐59元起」！雙人餐、歡樂送享優惠

全民普發萬元即將上路，「麥當勞」自11月5日起推出好康優惠「歲末雙享祭」，共計有「早安雙享59元起」、「經典雙享99元起...

麥當勞出手搶「普發1萬」！雙享祭限時登場59元起吃整天、最高53折起

全民普發萬元即將上路，11月5日起麥當勞加碼推出好康優惠「歲末雙享祭」，讓消費者的萬元發揮最大效益，從早到晚集結四大主題...

adidas雙11開跑官網限時2件72折、3件66折 T-TOE系列2雙優惠價

11月進入雙11促銷大檔，adidas一年一度的「1111狂歡祭」購物盛事11月1日起至11月12日限時推出年度優惠，活...

雙11手機配件下殺！犀牛盾5折起超商取件再送咖啡 CASETiFY推4件6.5折

雙11購物節正是替手機配件換新裝的最佳時機，各大品牌紛紛推出限時優惠。想為手機換上新造型、同時升級防護性能，別錯過一年一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。