外送平台雙11激戰！foodpanda、Uber Eats限時推買1送1 外帶優惠4折起

外送平台也加入雙11戰局，foodpanda與Uber Eats同步推出買1送1、滿額折扣與會員專屬優惠，讓消費者輕鬆吃喝、採買雜貨都能省。

foodpanda祭出整整1個月優惠，全站破千種日用、保養、寵物用品買1送1，從液體衛生棉、洗髮精、化妝水、唇膏到豆腐貓砂、成貓飼料一應俱全，輕鬆囤貨不手軟。生鮮雜貨同樣驚喜加倍，11月1日至11日，指定用戶訂購屈臣氏、康是美、家樂福量販、家樂福超市、大全聯滿799元享7.9折優惠，最高折抵180元，另有大全聯「限時開搶獨家11元」專區，藍莓、鮮蚵、鮭魚切片、青蔥等商品11元起。

外帶自取同步加入戰局，整月指定店家滿額享5折起優惠，每人不限次數使用；11月1日至11日再輸入優惠碼「十一要自取」享8.5折，疊加最低4折起。美食外送部分，11月30日前於指定餐廳滿額輸入「天天爽」享6.5折，最高折抵140元；11月5日至12月2日期間，每週二訂購星巴克指定專區滿額可現折70元，指定日期購買指定星巴克飲品享第2杯5折。11月17日至30日，pandapro會員於王品、西堤、陶板屋外送訂單滿699元輸入「十一吃王品」享7.9折，最高折抵150元。

11月Uber Eats也推出滿滿優惠活動，11月5日至18日輸入優惠碼「九是要點」，訂購指定商家精選品項可享買1送1、單品折扣及滿額贈等優惠，單筆滿499元再享8.5折，最高折抵100元。精選品牌包括漢堡王、再睡五分鐘、台灣鹽酥雞等，優惠數量有限，送完為止。