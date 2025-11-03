麥當勞「7大飲品買1送1、早安雙享餐59元起」！雙人餐、歡樂送享優惠

全民普發萬元即將上路，「麥當勞」自11月5日起推出好康優惠「歲末雙享祭」，共計有「早安雙享59元起」、「經典雙享99元起」、「雙人雙享209元起」及「七大飲品買1送1」等不同系列優惠。迎接雙11購物節，麥當勞APP也推出會員專屬點數優惠，多款熱門品項兌換優惠53折起。

自11月5日至12月9日，包括「焦糖奶茶（冰）、金選美式（熱/冰）、可口可樂（中杯）、零卡可口可樂（中杯）、雪碧（中杯）、檸檬風味紅茶（中杯）」等7大飲品，均享買1送1優惠；另外還有「早餐雙享59元起」方案，薯餅2件59元；豬肉滿福堡2件69元；現烤焙果2件89元；6塊麥克鷄塊2件99元。

針對「經典雙享99元起」，則囊括麥脆鷄腿（原味/辣味）、大薯、6塊麥克鷄塊，皆享2件優惠價99元；四盎司牛肉堡則享2件149元。「雙人共享209元起」方案中，指定雙主餐搭配4塊麥克鷄塊、中薯，2杯38元飲品，優惠價209元起。同時，歡樂送同步推出專屬雙人餐優惠，指定雙主餐搭配6塊麥克鷄塊、大薯及2杯38元飲品，優惠價319元。

迎接雙11購物節，麥當勞APP推出會員專屬優惠，自即日起至11月14日止，包括「麥脆鷄腿一塊（原味/辣味）、四塊麥克鷄塊、豬肉滿福堡、勁辣香鷄翅（一份兩塊）、金選美式咖啡（冰/熱）」等9款產品，原本兌換點數為1,200～2,100 M Point，限時特價「1,111 M Point」即可兌換。