快訊

對美軍購F-16能否如計畫交付？ 國防部：明年一定有飛機交運

方向盤「10點10分」握法已過時！專家教正確保命駕駛姿勢 開長途不易累

免翻厚厚財報 「40法則」為何風靡全球創投圈

聽新聞
0:00 / 0:00

麥當勞出手搶「普發1萬」！雙享祭限時登場59元起吃整天、最高53折起

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
麥當勞「歲末雙享祭」11月5日起優惠齊發。麥當勞/提供
麥當勞「歲末雙享祭」11月5日起優惠齊發。麥當勞/提供

全民普發萬元即將上路，11月5日起麥當勞加碼推出好康優惠「歲末雙享祭」，讓消費者的萬元發揮最大效益，從早到晚集結四大主題優惠，包含「早安雙享 59 元起」、「經典雙享 99 元起」、「雙人雙享 209 元起」及「七大飲品買一送一」，讓現金再放大。

此外，迎接雙11購物節，麥當勞APP也推出會員專屬點數優惠，3日起至11月14日止，多款熱門品項，原價 1,200-2,100 點，特價 1,111 M Point 即可兌換，優惠最高 53 折起。

響應政府普發現金政策，麥當勞亦推出「歲末雙享祭」，自11月5日起至12月9日，包括焦糖冰奶茶、金選美式咖啡等「七大飲品買一送一」；豬肉滿福堡、薯餅等人氣品項「早安雙享 59 元起」，還有麥脆鷄腿、四盎司牛肉堡、大薯、六塊麥克鷄塊等經典美味「經典雙享 99 元起」，以及209元起的「雙人雙享餐」，從早到晚皆可享受多重美味優惠。

顧客可於餐廳櫃檯或得來速窗口，出示欲購買優惠產品畫面或報代碼，也可透過麥當勞餐廳自助點餐機的活動專區，直接選購想要的優惠品項。亦可使用麥當勞 APP手機點餐「歲末雙享祭專區」。此外，歡樂送同步推出專屬雙人餐優惠。

迎接雙11購物節，麥當勞APP特別推出會員專屬優惠，以優惠最高53折的超值點數，兌換指定品項。自 11月3日起至11月14日止，包括麥脆鷄腿一塊（原味/辣味）、四塊麥克鷄塊、豬肉滿福堡、勁辣香鷄翅（一份兩塊）、金選美式咖啡（冰/熱）等九款產品，限時特價 1,111 M Point 即可兌換。

此外，2026「得來速VIP卡」換上全新車牌造型卡面，自11月5日起，即可於麥當勞餐廳得來速窗口索取，「得來速VIP卡」是汽車/機車族的必備超值神器，凡於得來速點餐時出示2026「得來速VIP卡」，加價10元即可享專屬優惠，經典美味3選1 （小薯、薯餅或蛋捲冰淇淋乙份）。

麥當勞 APP 選美

延伸閱讀

日本麥當勞「街頭霸王聯名漢堡」開賣了！玩遊戲再送限定道具服飾

102歲奶奶長壽靠「每周一次麥當勞」？必吃菜單曝光、醫解析健康秘訣

麥當勞「炸蝦天婦羅堡」限時回歸！自私漢堡「焦香可可漢堡」新上桌

睽違2年回歸！ 麥當勞「炸蝦天婦羅堡」3款開賣 加碼限時買一送一吃起來

相關新聞

麥當勞出手搶「普發1萬」！雙享祭限時登場59元起吃整天、最高53折起

全民普發萬元即將上路，11月5日起麥當勞加碼推出好康優惠「歲末雙享祭」，讓消費者的萬元發揮最大效益，從早到晚集結四大主題...

麥當勞「7大飲品買1送1、早安雙享餐59元起」！雙人餐、歡樂送享優惠

全民普發萬元即將上路，「麥當勞」自11月5日起推出好康優惠「歲末雙享祭」，共計有「早安雙享59元起」、「經典雙享99元起...

adidas雙11開跑官網限時2件72折、3件66折 T-TOE系列2雙優惠價

11月進入雙11促銷大檔，adidas一年一度的「1111狂歡祭」購物盛事11月1日起至11月12日限時推出年度優惠，活...

雙11手機配件下殺！犀牛盾5折起超商取件再送咖啡 CASETiFY推4件6.5折

雙11購物節正是替手機配件換新裝的最佳時機，各大品牌紛紛推出限時優惠。想為手機換上新造型、同時升級防護性能，別錯過一年一...

青花椒麻辣燙「開幕享半價」！乾杯11月感謝祭「抽肉盤、迷你積木」

乾杯集團一年一度的11月「感謝祭」活動登場。今年以「乾杯燒肉居酒屋」、「老乾杯」與「黑毛屋」為原型，推出3款「微型積木」...

年度最低檔！台北遠東Ｘ Mega50 ITF旅展住宿下殺21折、餐券57折起

年度旅遊盛事「ITF國際旅展」將於11月7日至10日登場，台北遠東香格里拉攜手館外餐廳Mega50餐飲及宴會，祭出全年最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。