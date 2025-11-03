麥當勞出手搶「普發1萬」！雙享祭限時登場59元起吃整天、最高53折起

全民普發萬元即將上路，11月5日起麥當勞加碼推出好康優惠「歲末雙享祭」，讓消費者的萬元發揮最大效益，從早到晚集結四大主題優惠，包含「早安雙享 59 元起」、「經典雙享 99 元起」、「雙人雙享 209 元起」及「七大飲品買一送一」，讓現金再放大。

此外，迎接雙11購物節，麥當勞APP也推出會員專屬點數優惠，3日起至11月14日止，多款熱門品項，原價 1,200-2,100 點，特價 1,111 M Point 即可兌換，優惠最高 53 折起。

響應政府普發現金政策，麥當勞亦推出「歲末雙享祭」，自11月5日起至12月9日，包括焦糖冰奶茶、金選美式咖啡等「七大飲品買一送一」；豬肉滿福堡、薯餅等人氣品項「早安雙享 59 元起」，還有麥脆鷄腿、四盎司牛肉堡、大薯、六塊麥克鷄塊等經典美味「經典雙享 99 元起」，以及209元起的「雙人雙享餐」，從早到晚皆可享受多重美味優惠。

顧客可於餐廳櫃檯或得來速窗口，出示欲購買優惠產品畫面或報代碼，也可透過麥當勞餐廳自助點餐機的活動專區，直接選購想要的優惠品項。亦可使用麥當勞 APP手機點餐「歲末雙享祭專區」。此外，歡樂送同步推出專屬雙人餐優惠。

迎接雙11購物節，麥當勞APP特別推出會員專屬優惠，以優惠最高53折的超值點數，兌換指定品項。自 11月3日起至11月14日止，包括麥脆鷄腿一塊（原味/辣味）、四塊麥克鷄塊、豬肉滿福堡、勁辣香鷄翅（一份兩塊）、金選美式咖啡（冰/熱）等九款產品，限時特價 1,111 M Point 即可兌換。

此外，2026「得來速VIP卡」換上全新車牌造型卡面，自11月5日起，即可於麥當勞餐廳得來速窗口索取，「得來速VIP卡」是汽車/機車族的必備超值神器，凡於得來速點餐時出示2026「得來速VIP卡」，加價10元即可享專屬優惠，經典美味3選1 （小薯、薯餅或蛋捲冰淇淋乙份）。