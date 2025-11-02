adidas雙11開跑官網限時2件72折、3件66折 T-TOE系列2雙優惠價

11月進入雙11促銷大檔，adidas一年一度的「1111狂歡祭」購物盛事11月1日起至11月12日限時推出年度優惠，活動期間於官網及App同步推出購買2件商品享7.2折、3件享6.6折優惠。STEVE MADDEN針對雙11推出精選鞋款均一價711元起，並於11月10日加碼全館一日限時8.4折。

adidas「1111狂歡祭」多款話題熱銷品加入優惠行列，除了官網、App購買2件商品享7.2折、3件享6.6折，使用App結帳單筆消費滿3,600元現折360元，同步累加滿額贈優惠。

除了全站優惠外，adidas也同步推出adidas Originals T-TOE家族指定產品優惠，凡於官方網站或指定門市選購指定T-TOE系列鞋款，原價3,490元至4,290元鞋款「享2雙3,111元」的限定優惠。

T-TOE系列以復古設計與經典鞋型廣受潮流與日常穿搭族群的喜愛，雙11優惠將SAMBA、GAZELLE、HANDBALL SPEZIAL三款人氣鞋款都納入。

adidas另有「一件就折」期間限定專區，精選指定休閒鞋款最低1,111元，後背包最低590元，兒童專區推出限時3件3折超值優惠，讓消費者以實惠價格輕鬆帶走所需單品。

流行女鞋品牌STEVE MADDEN今年秋冬以「摩卡慕斯」為靈感，精選各式潮流鞋款推出全新「摩卡甜心Mocha Charm」系列，新品以棕色系為主調，從長靴到豹紋平底鞋、毛絨瑪莉珍鞋等多款秋冬鞋履登場。

迎接雙11，STEVE MADDEN即起至11月14日推出精選鞋款最低均一價僅1,811元起，11月6日起再推出711元、811元與1,111元超值均一價。活動期間單筆消費滿1,600元贈休閒襪、滿2,500元贈卡夾小包三件套組、滿3,111元現折111元、滿3,800元再送穿搭必備禮盒。