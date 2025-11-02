六福線上旅展開跑 住宿券34折、餐券54折、遊樂園門票46折起

迎接年度旅遊最大盛事ITF台北國際旅展，六福旅遊集團集結旗下六福村、關西六福莊、台北六福萬怡酒店、六福居公寓式酒店，即日起至11月16日搶先推出線上旅展，推出全年最優惠專案組合住宿券34折起、餐券54折起、遊樂園門票46折起，全年最優惠的時間就在這一檔。

逢開賣必搶的「六福村 雙人套票 1,300元」，超低優惠46折，邀請大小朋友暢玩此生必玩的萬聖慶典-墓碑鎮，今年全新造鎮，斥資打造〈亡靈終點站〉互動式舞台，全新企劃的史詩級夜間大秀「禁忌獻祭：鐘聲下的亡靈召喚」，逼真詭譎的廢棄校車場景，搭配環繞式燈光特效，讓人彷彿置身百年詛咒的鬼鎮現場，讓人在充滿詭譎氛圍百人活屍大遊行中，挑戰驚嚇指數的極限，一票暢玩六福村四大主題遊樂園。

34折樂玩全台唯一動物園飯店，指定日期入住再升等18坪樓中樓客房

亞洲第一座生態度假旅館關西六福莊超值CP值專案「FUN鬆玩 6,188元」只要34折，雙人入住剛果原野客房一晚、含非洲探險遊戲島體驗、淺山農場導覽，並包含活力早餐2客，以及可連續兩日無限進出六福村主題遊樂園手環2條。2026年1月31日前入住，平/旺日入住加碼升等到18坪的肯亞藍天客房，再享第3人入住不加價(不含專案內容)，平均一人只要2,063元。

到南港車站即入住！演唱會、球賽首選六福萬怡酒店，萬豪旅享家限定，加65元++就送萬豪點數6,565點！

位居南港車站四鐵共構、交通最為便捷的台北六福萬怡酒店，距離台北大巨蛋只要10分鐘車程、台北流行音樂中心更是近在咫尺，完全是演唱會追星、熱血球迷看球的最佳首選。今年直接以線上訂房方式，線上旅展期間內透過萬豪旅享家預訂「Stay Leofoo, Earn More」專案，就可以享有加價65++元獲得萬豪點數6,565點的禮遇，住宿期間一次性提供房內Mini bar、特約停車場免費停車與無限次使用健身中心設施，還可累計萬豪旅享家房晚點數，預計將會造成搶訂熱潮。

超人氣Buffet買九張送一張！現正澎派海港季，豐盛海鮮大口吃

旅展熱銷的「敘日全日餐廳自助百匯平日午晚餐券(9+1張/套)」每套11,700元」，買九張送一張，平均一張僅要1,170元，每餐期獻上爐烤肋眼牛排、日本生食級干貝、紅酒燉牛頰、現做烈日鬆餅等，即日起還可暢饗最新的「澎派海港季」菜色，主打多款冬令肥美海鮮美饌，像是以蠔皇醬汁慢火燴煮的「蠔皇北菇鮑魚」、鮮美彈牙的「現煎干貝搭海虎蝦」，還有「焗烤明太子香蒜牡蠣」...等美味。

創意粵菜，超值優惠76折起！一鵝四吃美味饗宴「神仙乾坤燒鵝」

年銷萬隻的神仙乾坤燒鵝，推出一鵝四吃的美味饗宴「粵亮廣式料理神仙乾坤燒鵝四吃4,099元」，嚴選3.5公斤白蘿曼鵝，以一天一夜備料、醃製、填入內餡、淋脆皮水、風乾等程序，待醬料味道完整滲透進鵝肉後，再用百萬級大型專業烤爐，精準管控不同的溫度及時間，分成3階段烘烤，讓鵝皮光滑酥脆，鵝肉細嫩多汁，最後把蘋果木煙霧注入料理罩內進行燜燻，使鵝皮帶有濃郁的果木燻香，料理罩於桌邊上菜時再掀開，四溢的煙霧繚繞在烤鵝周圍，宛如仙境般料理。可品嘗掛爐片皮燒鵝、松露鵝油拌烏龍麵、桂花冰梅醬鵝腿、烈火津白濃鵝湯，4-6人份非常適合家庭親友聚餐，平假日適用。

用美食周遊列國！六福美食周遊券最低54折起 三廳聯合兌換券

台北六福萬怡酒店今年推出「美食周遊券(8張/套) 每套4,000元」，可於台北六福萬怡酒店旗下敘日餐廳、粵亮廣式料理與大廳酒吧兌換，不同張數可兌換不同菜品，一張周遊券可兌換粵亮廣式料理平假日$260元以下港點三品、大廳酒吧平假日雲朵蛋糕(含飲品兩份)或餐飲消費折抵600元；三張周遊券可兌換敘日餐廳週五下午茶兩客、五張周遊券可兌換平日午晚餐兩客；八張周遊券可兌換粵亮廣式料理的人氣神仙乾坤燒鵝四吃乙套(平假日)，美食周遊券多種彈性兌換用法，適合喜愛品嘗美食的老饕，用美食感受周遊列國的趣味。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康