快訊

農業部長動怒！中市府：將嚴處1動保處人員 不允許任何擾亂防疫行為

將任新媒體部主任？基隆前議長兒林益諄鬆口「有被徵詢」 仍不知結果

明後2天降雨最顯著「3處慎防大雨」未來還有另個熱帶系統發展

新竹喜來登推ITF線上旅展 五星餐券集10團購更優惠

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
采悅軒中餐廳首創32種沾醬「八色脆皮片皮鴨」推年度最低ITF旅展優惠。業者／提供
采悅軒中餐廳首創32種沾醬「八色脆皮片皮鴨」推年度最低ITF旅展優惠。業者／提供

ITF台北國際旅展將在11月7日起於南港展覽館登場，新竹喜來登大飯店即日起至11月19日提前於官網推出ITF線上旅展，販售多款暢銷餐券及結合旗下姊妹飯店「台中MOXY酒店」、「逢甲商旅」聯合推出集團住宿券，「盛宴自助餐廳」於現場同步銷售ITF旅展商品，指定餐券類還能享有十張為一組的團購優惠價，讓民眾一次購足年度最超值五星優惠餐券、聯合通用住宿券。

新竹喜來登表示今年ITF旅展首度推出75折回饋「盛宴自助餐廳/大廳咖啡吧 餐飲雙饗通行券」，可自由選擇「盛宴自助餐廳平日下午茶」一客或「大廳咖啡吧 半自助午間套餐」任選750元以下主餐一客及自助式沙拉吧一客，10張優惠6,500元；每年旅展詢問度最高的「盛宴自助餐廳」，今年推出72折「平日單人午晚餐券」，每張1,200元，10張優惠11,000元，一券入手即享盛宴百味美饌吃到飽。喜愛頂級、鮮美海藏的民眾不可錯過「迎月庭鐵板與日式料理」推出73折「龍蝦海陸單人套餐券」，每張1,600，10張優惠15,000元，奢華享受海陸雙重極鮮美味；老饕熟客指定「迎月庭鐵板與日式料理 朔月午間套餐券」，每張800元，10張優惠7,200元。

采悅軒中餐廳明星商品─「八色脆皮片皮鴨三吃券」，原價3,256元，旅展優惠每張2,580元，一次購入10張再享7折優惠價22,800元，采悅軒首創32種沾醬搭配佐料的創意組合多種美味新吃法。大廳咖啡吧首次推出87折優惠「6吋蛋糕兌換券」，每張1,000元，任選原價1,150(含)以下6吋蛋糕一顆。

新竹喜來登聯手旗下姊妹飯店「台中MOXY酒店」、「逢甲商旅」推出年度最有感的住房優惠─「聯合住宿券」每張4,999元，可於11月24日起至2026年6月30日入住新竹喜來登「豪華雙人房」1晚，或逢甲商旅「標準/雅致客房」1房連住2晚或1晚預訂2房(二擇一)，每房含翌日2客早餐，或台中MOXY酒店「高級雙人房」一泊二食，包含翌日2客早餐及Rooftop XOXO Bistro高空餐酒館雙人晚餐。ITF旅展商品可於11月19日前在新竹喜來登官網及盛宴自助餐廳購買，更多ITF台北國際旅展優惠請洽 (03)620 6000。

喜愛頂級、鮮美海藏的民眾不可錯過「迎月庭鐵板與日式料理」73折「龍蝦海陸單人套餐券」。業者／提供
喜愛頂級、鮮美海藏的民眾不可錯過「迎月庭鐵板與日式料理」73折「龍蝦海陸單人套餐券」。業者／提供
新竹喜來登聯手旗下姊妹飯店「台中MOXY酒店」、「逢甲商旅」推出年度最有感的住房優惠。業者／提供
新竹喜來登聯手旗下姊妹飯店「台中MOXY酒店」、「逢甲商旅」推出年度最有感的住房優惠。業者／提供

喜來登 旅展

延伸閱讀

年度最低檔！台北遠東Ｘ Mega50 ITF旅展住宿下殺21折、餐券57折起

AsiaYo首度參展ITF全站下殺4折起 最低1750元入住星野品牌酒店

國旅不提供一次性備品…日本放大廳隨便拿！網嘆：台人有1通病學不來

全台通用！ 4大「飯店集團ITF線上旅展」開搶 雲朗、漢來、六福「住宿餐券最低17折起」

相關新聞

雙11手機配件下殺！犀牛盾5折起超商取件再送咖啡 CASETiFY推4件6.5折

雙11購物節正是替手機配件換新裝的最佳時機，各大品牌紛紛推出限時優惠。想為手機換上新造型、同時升級防護性能，別錯過一年一...

青花椒麻辣燙「開幕享半價」！乾杯11月感謝祭「抽肉盤、迷你積木」

乾杯集團一年一度的11月「感謝祭」活動登場。今年以「乾杯燒肉居酒屋」、「老乾杯」與「黑毛屋」為原型，推出3款「微型積木」...

年度最低檔！台北遠東Ｘ Mega50 ITF旅展住宿下殺21折、餐券57折起

年度旅遊盛事「ITF國際旅展」將於11月7日至10日登場，台北遠東香格里拉攜手館外餐廳Mega50餐飲及宴會，祭出全年最...

搶歲末旅遊商機 嘉義2大飯店耐斯王子、福容VOCO優惠搶客

迎接年底嘉市花海生活節、嘉縣奈良美智特展，帶動觀光熱潮，嘉義市福容VOCO酒店11月3日至5日推出「1111快閃優惠」；...

新竹人吃原燒「現享85折」！全台最大「肉次方」插旗高雄夢時代

竹北鄉親又有餐飲新選擇，王品旗下「原燒 日式燒肉」竹北光明店原店址改裝煥新，增設無限供應的半自助吧，同時樓上並新開設「和...

樂天奪冠全台同慶 集團生態圈齊推冠軍優惠 傑昇通信摺疊機現省1.6萬

歡慶樂天桃猿驚天逆轉、勇奪中華職棒第36年總冠軍，不只集團同慶，連3C通路也響應這場榮耀時刻，推出多項限時回饋優惠，與粉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。