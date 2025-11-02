新竹喜來登推ITF線上旅展 五星餐券集10團購更優惠
ITF台北國際旅展將在11月7日起於南港展覽館登場，新竹喜來登大飯店即日起至11月19日提前於官網推出ITF線上旅展，販售多款暢銷餐券及結合旗下姊妹飯店「台中MOXY酒店」、「逢甲商旅」聯合推出集團住宿券，「盛宴自助餐廳」於現場同步銷售ITF旅展商品，指定餐券類還能享有十張為一組的團購優惠價，讓民眾一次購足年度最超值五星優惠餐券、聯合通用住宿券。
新竹喜來登表示今年ITF旅展首度推出75折回饋「盛宴自助餐廳/大廳咖啡吧 餐飲雙饗通行券」，可自由選擇「盛宴自助餐廳平日下午茶」一客或「大廳咖啡吧 半自助午間套餐」任選750元以下主餐一客及自助式沙拉吧一客，10張優惠6,500元；每年旅展詢問度最高的「盛宴自助餐廳」，今年推出72折「平日單人午晚餐券」，每張1,200元，10張優惠11,000元，一券入手即享盛宴百味美饌吃到飽。喜愛頂級、鮮美海藏的民眾不可錯過「迎月庭鐵板與日式料理」推出73折「龍蝦海陸單人套餐券」，每張1,600，10張優惠15,000元，奢華享受海陸雙重極鮮美味；老饕熟客指定「迎月庭鐵板與日式料理 朔月午間套餐券」，每張800元，10張優惠7,200元。
采悅軒中餐廳明星商品─「八色脆皮片皮鴨三吃券」，原價3,256元，旅展優惠每張2,580元，一次購入10張再享7折優惠價22,800元，采悅軒首創32種沾醬搭配佐料的創意組合多種美味新吃法。大廳咖啡吧首次推出87折優惠「6吋蛋糕兌換券」，每張1,000元，任選原價1,150(含)以下6吋蛋糕一顆。
新竹喜來登聯手旗下姊妹飯店「台中MOXY酒店」、「逢甲商旅」推出年度最有感的住房優惠─「聯合住宿券」每張4,999元，可於11月24日起至2026年6月30日入住新竹喜來登「豪華雙人房」1晚，或逢甲商旅「標準/雅致客房」1房連住2晚或1晚預訂2房(二擇一)，每房含翌日2客早餐，或台中MOXY酒店「高級雙人房」一泊二食，包含翌日2客早餐及Rooftop XOXO Bistro高空餐酒館雙人晚餐。ITF旅展商品可於11月19日前在新竹喜來登官網及盛宴自助餐廳購買，更多ITF台北國際旅展優惠請洽 (03)620 6000。
