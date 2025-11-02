快訊

嘉縣小客車自撞3傷！2歲女童頭頸傷勢嚴重 送醫不治

把台灣看光光的大陸衛星「吉林一號」 來頭曝光

坣娜肺腺癌逝！譚敦慈揭煮菜「4個壞習慣」很傷肺，煎魚的油別再重複用

青花椒麻辣燙「開幕享半價」！乾杯11月感謝祭「抽肉盤、迷你積木」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「賴山嶼」進駐桃園華泰名品城，開設品牌2號店。圖／賴山嶼提供
「賴山嶼」進駐桃園華泰名品城，開設品牌2號店。圖／賴山嶼提供

乾杯集團一年一度的11月「感謝祭」活動登場。今年以「乾杯燒肉居酒屋」、「老乾杯」與「黑毛屋」為原型，推出3款「微型積木」，還原經典的酒桶造型接待桌、八點乾杯時鐘、和風屏風、日式門簾、孩童身高尺等不同細節，重現店舖的用餐氛圍，不僅可以獨立陳列，亦可合體組裝，打造成商店街景或是乾杯大樓，預計11月下旬到貨，即日起享預購加購價349元，現場加購價499元。針對11月感謝祭，活動期間於各品牌分店消費滿千即可參加抽獎，有機會獲得品牌微型積木、萬用帆布提袋、手機支架、西班牙伊比利豬等餐點等好禮。

日式鍋物「和十Shabu」即日起推出冬季新品「京都白雪豆乳鍋」，以豆乳融合高湯、白味噌作為湯底，呈現色如白雪、口感溫潤的和風湯底。為迎接雙十一，11月11日前，並推出「蟹意滿滿・1111豆乳鍋饗宴」，以京都白雪豆乳鍋搭配全蟹海鮮拼盤、Choice特選雪花牛80g，一次能夠品嚐雪花牛，以及三點蟹、生白蝦、小卷、鮮蚵、蛤蠣等多樣海味，原價1,367元，活動價1,111元。活動期間凡點任一鍋物套餐，即可以11元優惠價，加購人氣配料3選1（流沙包、麻香貢丸、奶油南瓜包），數量有限，售完為止。

雞湯大叔姊妹品牌「賴山嶼」，繼今年9月底於內湖開設首間門市後，2號店本月進駐桃園華泰名品城。店內主打青花椒麻辣燙，提供青花椒雞白湯、川香麻辣雞白湯、日光番茄濃湯、山野濃香菌菇湯等4種湯頭，還有多種特色食材，採秤重計費。桃園華泰店並透過木質與自然植栽，營造出舒適的用餐氛圍。為慶祝新店開幕，11月7日前，掃描現場QR code，即可領取「開幕限定半價券」一張；11月8日至11月30日期間，單筆消費滿288元，即贈「飲品兌換券」1張，期間到店消費並可獲贈「麻糬燒」、「起司片」或「年糕條」1份（3擇1）。

乾杯燒肉居酒屋微型積木，以創始店為設計基礎。圖／乾杯提供
乾杯燒肉居酒屋微型積木，以創始店為設計基礎。圖／乾杯提供
「賴山嶼」提供青花椒雞白湯、川香麻辣雞白湯、日光番茄濃湯、山野濃香菌菇湯等4種湯頭。圖／賴山嶼提供
「賴山嶼」提供青花椒雞白湯、川香麻辣雞白湯、日光番茄濃湯、山野濃香菌菇湯等4種湯頭。圖／賴山嶼提供
「和十Shabu」推出冬季新品「京都白雪豆乳鍋」，並打造雙11優惠套餐。圖／和十Shabu提供
「和十Shabu」推出冬季新品「京都白雪豆乳鍋」，並打造雙11優惠套餐。圖／和十Shabu提供
乾杯推出3款「品牌微型積木」，可以享受DIY樂趣。圖／乾杯提供
乾杯推出3款「品牌微型積木」，可以享受DIY樂趣。圖／乾杯提供

品牌 桃園 京都

延伸閱讀

王品「青花驕」出海！與香港7-Eleven 推10款聯名鮮食 下一站攻東南亞

放屁頻繁別輕忽！27歲北京女確診大腸癌 醫示警：2種氣味要當心

罐頭玉米升級版吃法！多加這一味甜香濃郁、層次更豐富

拿坡里「4炸雞＋4雞翅」現省260元！肯德基「台酒花雕紙包雞」回來了

相關新聞

雙11手機配件下殺！犀牛盾5折起超商取件再送咖啡 CASETiFY推4件6.5折

雙11購物節正是替手機配件換新裝的最佳時機，各大品牌紛紛推出限時優惠。想為手機換上新造型、同時升級防護性能，別錯過一年一...

青花椒麻辣燙「開幕享半價」！乾杯11月感謝祭「抽肉盤、迷你積木」

乾杯集團一年一度的11月「感謝祭」活動登場。今年以「乾杯燒肉居酒屋」、「老乾杯」與「黑毛屋」為原型，推出3款「微型積木」...

年度最低檔！台北遠東Ｘ Mega50 ITF旅展住宿下殺21折、餐券57折起

年度旅遊盛事「ITF國際旅展」將於11月7日至10日登場，台北遠東香格里拉攜手館外餐廳Mega50餐飲及宴會，祭出全年最...

搶歲末旅遊商機 嘉義2大飯店耐斯王子、福容VOCO優惠搶客

迎接年底嘉市花海生活節、嘉縣奈良美智特展，帶動觀光熱潮，嘉義市福容VOCO酒店11月3日至5日推出「1111快閃優惠」；...

新竹人吃原燒「現享85折」！全台最大「肉次方」插旗高雄夢時代

竹北鄉親又有餐飲新選擇，王品旗下「原燒 日式燒肉」竹北光明店原店址改裝煥新，增設無限供應的半自助吧，同時樓上並新開設「和...

樂天奪冠全台同慶 集團生態圈齊推冠軍優惠 傑昇通信摺疊機現省1.6萬

歡慶樂天桃猿驚天逆轉、勇奪中華職棒第36年總冠軍，不只集團同慶，連3C通路也響應這場榮耀時刻，推出多項限時回饋優惠，與粉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。