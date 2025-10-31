觀光署推轉機好禮 中停24小時內送600元機場消費券

為促進桃園國際機場轉機旅客入境體驗台灣之美，交通部觀光署自11月1日起推出「轉機入境・好禮等你！」(Enter Taiwan, Enjoy a Gift!)活動，凡持非中華民國（台灣）護照、經桃園國際機場轉機並於轉機時間入境臺灣停留24小時以內之旅客，即可獲得價值600元的機場消費券。

本次活動自11月1日中午12時起開放線上登錄，至明年10月31日止辦理。觀光署表示，旅客於活動網站登錄基本資料，抵達桃園國際機場入境後，持護照及次段國際航班登機證，至交通部觀光署桃園機場旅客服務中心（第1航廈或第2航廈），即可領取一份價值600元的機場消費券。消費券可於桃園國際機場內之合作商家使用，範圍涵蓋餐飲、免稅店、紀念品店及其他零售服務等。合作廠商名單亦公布於活動網站。

觀光署表示，盼藉由本次發放機場消費券活動，吸引更多國際旅客利用轉機時間入境體驗台灣的美食與文化、機場的設施與服務。