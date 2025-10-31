聽新聞
0:00 / 0:00
觀光署推轉機好禮 中停24小時內送600元機場消費券
為促進桃園國際機場轉機旅客入境體驗台灣之美，交通部觀光署自11月1日起推出「轉機入境・好禮等你！」(Enter Taiwan, Enjoy a Gift!)活動，凡持非中華民國（台灣）護照、經桃園國際機場轉機並於轉機時間入境臺灣停留24小時以內之旅客，即可獲得價值600元的機場消費券。
本次活動自11月1日中午12時起開放線上登錄，至明年10月31日止辦理。觀光署表示，旅客於活動網站登錄基本資料，抵達桃園國際機場入境後，持護照及次段國際航班登機證，至交通部觀光署桃園機場旅客服務中心（第1航廈或第2航廈），即可領取一份價值600元的機場消費券。消費券可於桃園國際機場內之合作商家使用，範圍涵蓋餐飲、免稅店、紀念品店及其他零售服務等。合作廠商名單亦公布於活動網站。
觀光署表示，盼藉由本次發放機場消費券活動，吸引更多國際旅客利用轉機時間入境體驗台灣的美食與文化、機場的設施與服務。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言