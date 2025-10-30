年度最低檔！台北遠東Ｘ Mega50 ITF旅展住宿下殺21折、餐券57折起

年度旅遊盛事「ITF國際旅展」將於11月7日至10日登場，台北遠東香格里拉攜手館外餐廳Mega50餐飲及宴會，祭出全年最優惠的住宿、餐飲及休閒體驗券，目標挑戰6,000萬業績，力求較去年成長約10%。

為替旅展暖身，提前於明（31日）中午12點「線上旅展」開賣，搶購優惠可至11月14日。飯店另於11月11日加碼推出「雙11限時超閃優惠」，遠東Café自助餐券下殺6折起。此外，11月4日至14日每日下午1點至晚上6點也可至Mega50選購餐券。

推薦選品之一，是年度最優惠的「豪華客房雙人平日住宿含兩客早餐」，優惠價5,199元、約21折。一站式滿足味蕾與住宿的「尊榮客房一泊二食雙人平日住宿含兩客早餐」方案，加贈兩客遠東Café自助午餐或晚餐，優惠價8,700元、約29折。頂級旅程「雅仕套房一晚住宿套組」，優惠價22,998元、約36折。

餐券折扣最深的當屬ibuki日本料理餐廳的「海陸鐵板雙人套餐」，包含波士頓活龍蝦、美國牛菲力等豪華海陸食材，優惠價4,988元、約57折。香宮粵菜餐廳的「烤鴨海鮮四人套餐」，優惠價6,088元、約58折。上海醉月樓「極鮮滬味雙人套餐」，優惠價3,880元、約59折。

針對歲末聚餐或商務宴客，香宮推出「香宮御品盛宴」多達14道主廚精選海陸珍饈，優惠價28,888元、約71折。上海醉月樓的「醉月饗宴10人桌菜」，歡聚盡享15道佳餚，優惠價24,800元、約73折。

馬可波羅義大利餐廳的「午間四道式套餐」優惠價3,090元、約71折；「晚間四道式套餐」優惠價4,188元、約74折。而最受歡迎的遠東Café自助餐廳，特別推薦最優惠的「周六、周日下午茶十客組」，優惠價9,880元、約7折；而年年排隊團購熱銷的「平日午晚餐十客組」，優惠價13,550元、約73折。

新北美食地標Mega50折扣最多的，為雙北最高花園景觀餐廳Asia49亞洲料理及酒廊的「豪華龍蝦&鮭魚頭火鍋四人套餐」，優惠價3,888元、約61折。Asia49的「炭烤海陸拼盤四人分享餐」，優惠價2,099元、約67折。

此外，另有廣受好評的主廚伴手禮系列商品7折起；健身設施體驗券更祭出4折驚喜價。旅展現場消費滿萬元再送加碼贈禮。飯店人氣吉祥物「台灣黑熊LaLa」也將驚喜現身，與粉絲們近距離互動合影。