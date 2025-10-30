搶歲末旅遊商機 嘉義2大飯店耐斯王子、福容VOCO優惠搶客

迎接年底嘉市花海生活節、嘉縣奈良美智特展，帶動觀光熱潮，嘉義市福容VOCO酒店11月3日至5日推出「1111快閃優惠」；10月逢耐斯廣場19周年慶，五星級耐斯王子大飯店推出19周年慶住宿專案。

福容VOCO酒店為全台首間VOCO品牌，樓高32層，提供369間客房，鄰近故宮南院、檜意森活村等景點，旅客透過IHG官方管道訂房，11 月4日至2026年2月12日入住，可享第二晚每人1111元優惠，最低入住2人，同行0至11歲孩童免費。續住方案限電話預訂，不含早餐。餐飲同步加碼。11月10日起田園西餐廳主廚特選主餐原價1380+10%，優惠價1111元，等同73折；並提供「美墨美食節」自助餐檯，推出墨西哥燴牛肉豆子鍋、海鮮飯與美式煙燻羊肩等異國風味。

福粵樓11月11日至14日端出秋蟹雙饗，包括「XO醬薑蔥蘭花蟹焗蘿蔔糕」與「脆米蒜香蘭花蟹」，優惠1111+10%（原價1,760+10%）。Join’s Cafe & Bistro則祭出鹽酥雞搭配經典調酒加價111+10%優惠；Lobby Cafe推嘉義味輕食加11元送飲品。