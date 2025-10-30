新竹人吃原燒「現享85折」！全台最大「肉次方」插旗高雄夢時代

快訊

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「肉次方」進駐高雄夢時代，為品牌最大分店。圖／王品提供
竹北鄉親又有餐飲新選擇，王品旗下「原燒 日式燒肉」竹北光明店原店址改裝煥新，增設無限供應的半自助吧，同時樓上並新開設「和牛涮」竹北光明店。此外，第10間「肉次方」也進駐高雄夢時代。為慶祝新店開幕，王品推出一系列優惠活動，可享「套餐85折」、「免費海味拼盤」等不同方案。

竹北市作為新竹人口最多的行政區，竹北光明商圈生活機能完善，其中「原燒 竹北光明店」自2006年於商圈內開幕至今，近期並完成改裝換新，新增半自助吧，提供有日式和牛咖哩、和風鮭魚湯泡飯，還有焦糖牛肉吐司、限時限量的黑糖珍珠蛋塔、炙燒檸檬蛋塔等餐點。為慶祝改裝完成，即日起至11月6日，到「原燒 竹北光明店」出示「身分證開頭為J或O」的證件，或地址設在新竹縣／市的工作名片，消費多人套餐即享「85折優惠」，11月7日至11月30日憑上述條件，消費1客多人套餐招待「海味拼盤」。

此外，「原燒 竹北光明店」樓上也新開設「和牛涮 竹北光明店」，方便新竹鄉親享受和牛吃到飽。11月30日前，全台門店推出同慶優惠，品牌LINE好友可贈送嚐鮮券，平日內用消費頂級和牛套餐，即可憑券免費升級「究極和牛壽喜燒雙吃」。

同為王品旗下的「肉次方」於高雄夢時代開設第10間分店，店內擁有198個客席數，為全台最大。即日起至11月12日，憑LINE票券或拍下高雄街頭的肉次方廣播車，消費2客進擊の肉（含）以上套餐，可享「85折優惠」。12月31日前平日下午2點攜伴內用消費，可延長用餐時間到下午5點。

「和牛涮」新開設竹北光明店。圖／王品提供
「原燒 日式燒肉」竹北光明店原店址改裝煥新，增設無限供應的半自助吧。圖／王品提供
竹北 套餐 新竹

