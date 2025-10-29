樂天奪冠全台同慶 集團生態圈齊推冠軍優惠 傑昇通信摺疊機現省1.6萬

歡慶樂天桃猿驚天逆轉、勇奪中華職棒第36年總冠軍，不只集團同慶，連3C通路也響應這場榮耀時刻，推出多項限時回饋優惠，與粉絲共享冠軍榮耀。

台灣樂天集團集結樂天生態圈旗下多項服務推出限時優惠，邀請球迷共享勝利喜悅。即日起，「樂天市場」Monkeys官方旗艦店祭出全店11%點數回饋；「樂天Kobo」提供全站75折及滿336元贈36點優惠，並針對Kobo閱讀器暢銷機型推出94折及加贈500元購物金活動。

「樂天信用卡」桃猿聯名卡卡友於國內消費可享3%現金回饋；「樂天國際商業銀行」推出「10天期」上看15%優存利率與新戶禮500元；「樂天旅遊」則提供限量1,000張日本住宿金1,000元折價券。各項數量有限、活動期間依照官方公告為準。

傑昇通信宣布啟動「冠軍級回饋專案」，即日起至11月底，凡持樂天桃猿主場球賽票根（紙本或電子票皆可）至全台門市，即可獲得200元配件購物金，兌換後再加贈一串衛生紙，感謝樂天桃猿10號隊友們的熱情支持。