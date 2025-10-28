桃猿封王7-11喊恭喜！優惠品項一次看 網笑：統一真的很樂天

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
樂天桃猿昨拿下中職總冠軍，全隊球員拋彩帶慶功。記者黃仲裕／攝影
樂天桃猿昨拿下中職總冠軍，全隊球員拋彩帶慶功。記者黃仲裕／攝影

中華職棒總冠軍賽昨（27日）晚第5戰，樂天桃猿隊擊敗中信兄弟隊，奪下隊史第8座總冠軍。桃猿封王後，統一獅所屬母企業旗下連鎖超商7-ELEVEN宣布推出限時5天優惠，包括飲品、泡麵、冰品、酒類通通有，讓網友直呼「不管誰贏，統一都是最大贏家」。

7-ELEVEN昨晚在臉書粉專恭喜樂天桃猿奪下第8座總冠軍，並宣布推出優惠活動，時間從10月29日至11月2日止，包括CITY系列珍珠奶茶任選2杯99元、暖心燒仙草2杯90元；農心香辣海鮮味烏龍麵買2送2、林聰明沙鍋魚頭風味杯麵第2件10元；義美芋角牛奶冰棒、杜老爺曠世奇派加10元多1件等優惠。

7-ELEVEN慶祝桃猿封王祭出優惠，讓不少網友笑稱「統一真的很樂天」、「不管誰贏，統一都是最大贏家」、「統一的慶祝很全面欸」、「球場上輸掉的，我們商場上討回來」；但也有網友認為「會不會太扯，去年中信冠軍，勉強還可以用ATM是中信的，樂天奪冠，統一慶祝理由是什麼……」、「關你7-11什麼事？」、「這也有統一的局」。

有球迷則留言表示，「好強！統一沒有輸」、「我是喵迷我都錯亂了」、「因為樂天打贏統一，所以是替統一打贏兄弟，選我正解」、「幫淘汰自己的球隊慶祝總冠軍，統一真有你的」、「因為統一是推手，哈哈」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

樂天桃猿封王7-11祭出多項優惠。圖擷自臉書/7-ELEVEN
樂天桃猿封王7-11祭出多項優惠。圖擷自臉書/7-ELEVEN
樂天桃猿 桃猿 統一獅 中華職棒 中職 7-Eleven

