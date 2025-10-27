用了黑科技？他見「工程師制服」品牌外套貴到嚇人 內行教便宜買技巧

天氣漸漸變冷，外套買氣增溫。一名網友發文，他近期想買知名運動品牌The North Face（北面，網友暱稱「北臉」）的外套，打開網頁卻被昂貴的價格嚇到。對此，不少網友分享省錢的秘訣，更推薦其他便宜實惠的品牌。

戶外運動服飾品牌The North Face愛好者眾，曾被台灣網友戲稱是「工程師制服」。一名網友在PTT發文，表示近期想買外套，打開The North Face的網頁查看價格，被嚇了一大跳，沒想到會這麼昂貴，好奇「是有用什麼黑科技嗎？」，對此發文詢問意見。

此文一出，不少網友推薦省錢的小技巧，包括代購、出國買等等，「找有口碑的日本代購，特價入手還行」、「代購吧，去年代購一件韓版DRY羽絨7000多元」、「出國再買，反正現在台灣也穿不到」、「去美國再買，大概半價以下，不要在台灣買」、「在韓國根本平價品牌」。

也有網友指出該品牌的優缺點，「褲子真的好穿，但好貴」、「台灣賣的幾乎都不好看吧，如果是為了機能性在台灣也不需要太強的」、「機能布過譽了，盤子價」、「沒設計感」、「看用途，要登山專業的不會買北臉，要穿起來潮的，也不應該買北臉，北臉定位不明，不上不下的」。

也有網友推薦其他更實惠的品牌，「迪卡儂航海外套沒比較差」、「我都穿紫標跟pata montbell」、「日本最多是montbell和millet吧」、「推薦Moncler跟Parajumpers」、「日本真的要買就直上加拿大鵝和Moncler」。