漢堡王「華堡餐現省113元」！繼光香香雞套餐88折、日本丼飯加送5折券

針對連假到來，「繼光香香雞」限時3天推出「AB套餐88折」優惠方案。10月24日至10月26日期間，推出A、B兩款套餐方案，A套餐內含「香香炸雞XL+阿根廷魷魚M+蒜脆杏鮑菇」，原價380元，優惠價335元；B套餐內含「香香炸雞XL+阿根廷魷魚M+墨魚甜不辣(海苔)+甜心地瓜球」，原價410元，優惠價361元，均享88折優惠價。除此之外，11月底前，愛奇藝「鑽石級&黃金級會員」單筆消費滿200元，出示手機畫面顯示即可享9折；12月31日前，Foodpanda單筆滿400元可享全品項65折優惠，每單折扣金最高140元。

來自日本的「金子半之助」與「日本橋海鮮丼辻半」，即日起推出雙品牌感謝祭。即日起至11月14日，凡至金子半之助消費主餐1份即贈「主餐5折券」1張，可於指定時段使用。11月22日至12月7日，祭出會員儲值金加碼回饋，儲值2,000元送200元抵用券、3,000元送300元、5,000元送550元。

「日本橋海鮮丼辻半」自即日起至11月14日期間，消費滿1,000元即贈「主餐7折券」1張，消費滿2,000元贈2張，以此類推，可於指定時段使用，數量有限、送完為止；11月22日至12月7日祭出儲值金回饋，會員儲值3,000元送300元抵用券、6,000元送700元、8,000元送1,000元。