TGI FRIDAYS碳烤豬肋排「買1送1」！只有1天 點漢堡新品再抽免費午餐

美式餐廳龍頭品牌TGI FRIDAYS，將於10月24日當天推出碳烤豬肋排「買一送一」，活動只有一天，建議及早訂位。此外，餐廳即日起至11月24日止，全台門市限時推出「BURGER CLUB堡包俱樂部」，精選三款好吃、好拍、又好玩的漢堡，希望在迎接年末歡慶熱潮之際，為消費者帶來聚會上最美味的亮點。

「BURGER CLUB堡包俱樂部」集合三款全新漢堡，滿足多元喜好與用餐情境。「慢烤蕃茄培根堡」是人見人愛的基本款，燉煮過的蕃茄、培根、焦化洋蔥、番茄片、酸黃瓜及生菜等配料層層堆疊，酸甜滋味帶出豐富層次，讓人忍不住一口接著一口。

喜愛刺激風味絕不能錯過「墨西哥辣酪梨堡」清爽綿密的酪梨醬與傑克起司、墨西哥辣椒超絕配，微辣風味爽口迷人。「滋滋起司熔岩堡」對半切的三層漢堡，外酥裡軟的麵包夾著美國起司、慢炒至焦化的洋蔥、碎培根等佐料，在桌邊將起司白醬倒在燒熱的鐵盤上，入口後在口腔內迸發絕妙火花，令人欲罷不能。

因應「BURGER CLUB堡包俱樂部」開張，TGI FRIDAYS同步發起「午餐白吃計劃」，到全台餐廳點選新品漢堡，即可自動獲得抽獎資格，18家分店雙週抽出各2組中獎者，TGI FRIDAYS免費將包含「慢烤蕃茄培根堡」和「墨西哥辣酪梨堡」在內的「吃到堡組合餐」宅配到府。此外，活動期間點任一款新品漢堡，即可獲得客製化手套，外帶飲料也有專屬的「堡包貼紙」。

在飲品方面，隨同新品漢堡上市，FRIDAYS同步推出4款秋季調酒與無酒精特調。「潮境晨光」以藍柑橘香甜酒與百香果泥混搭繽紛層次，酸甜醒神；「草莓珊瑚海 Strawberry Remy」雷米法國白蘭地揉合草莓果泥，造就優雅中帶點浪漫的粉嫩系調酒。無酒精款「櫻桃黑潮」與「西西里夢海岸」則以沁涼氣泡與鮮果香氣征服味蕾，強勢滿足多重感官需求。