參戰雙11！7-ELEVEN「i預購、i划算」加碼最高38%點數回饋

迎戰雙11，7-ELEVEN旗下自有電商平台自11月1日起全面出擊，「i預購」祭出全年最優38% OPENPOINT點數回饋，「iOPEN Mall」推出消費滿額有機會抽中用1,111元購買iPhone 17 Pro活動，團購平台「i划算」串聯全台逾7,100間門市通路，以「uniopen會員生活圈」獨有的點數加倍回饋與多元支付體驗，打造線上線下最有感的雙11全民嗨購節。

7-ELEVEN觀察，今年電商市場回歸「精算回饋」、「高價值感」的理性消費趨勢，「i預購」、「i划算」主打聚焦單品的導購策略，11月1日至11月23日展開「雙11全民嗨購節」，推出111元起精選商品與買一送一、多入團購組優惠。今年「i預購」更推出多元點數回饋，指定商品加贈11%點數、111點、711點，最高達2,000點的超值選品，新會員再享首購20%點數加碼、搭配uniopen聯名信用卡最高7%回饋，整體最高可享38% OPENPOINT點數回饋；11月24日至11月30日則接續展開「黑色購物週」。

「iOPEN Mall」結合站上超過11萬店家，以「週週免運、點數升級」強打1111狂歡購物節，除延續加入官方LINE好友免費玩轉盤、刮刮樂等遊戲互動外，今年更正式導入OPENPOINT點數折抵機制，加碼回饋使用點數折抵結帳滿額再贈中杯美式咖啡；uniopen會員於11月11日至11月13日消費享11%點數回饋、最高回饋達1,111點；11月1日至11月30日消費滿1單可抽111杯CITY CAFE中杯拿鐵／大杯美式，滿3單可抽11,111點OPENPOINT，單筆滿5,000元再抽中用1,111元購買iPhone 17 Pro 256GB，消費金額還可使用點數折抵。

7-ELEVEN看好「黃金收藏」與「杯瓶經濟」兩大趨勢同步發酵，金價持續上漲推升兼具收藏與送禮價值的造型金豆熱銷，包括元寶金豆、擲筊金豆、豬公金豆、電鍋金豆等詢問度超高；另外，受惠於自帶杯折扣政策，包括冰壩杯、燜燒罐、保溫瓶等商品銷量持續拉長紅，成為生活用品成長最快的品類之一。

迎接雙11購物潮，7-ELEVEN於9月起攜手金融科技品牌「AFTEE先享後付」推出全新「取後付」服務，讓消費者在商品送達後先取貨，後續再透過簡訊或APP完成付款，打造超商取貨全新消費體驗，即日起至12月31日至7-ELEVEN完成「取後付」領貨流程並下載AFTEE APP完成註冊繳費後，即可獲得CITY CAFE中杯冰美式咖啡兌換序號一組。

同時，7-ELEVEN自10月29日至12月23日推出「安心取」與「帳單繳費集點GO」活動，uniopen會員到全台門市取件與帳單繳費即可獲得活動點數，每筆贈1點活動點數，當次繳費含地價稅每筆再加贈4點活動點數，集滿指定點數就可參加抽獎，豪禮包含iPhone 17 Pro Max 2TB、鎮金店財聚純金元寶、Switch2 NS2瑪利歐賽車世界同捆組合，還可免費兌換賣貨便常溫免運券、ibon eSIM酷遊卡全品項5折等實用好禮。

為了讓民眾更易取得專業防詐工具，7-ELEVEN與趨勢科技合作，即日起於ibon便利生活站獨家推出「AI防詐達人半年體驗版」，限時優惠價只要299元（原價534元），平均每月僅需花不到50元，即可享有專業的資安防護，同時亦推出一年一台版特價590元（原價890元），讓更多民眾能輕鬆入手，提升行動防詐力。