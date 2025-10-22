只有4天！麥當勞「4款經典套餐」62折起！「早餐5入組」享65折起
迎接2025年最後一個連假，麥當勞自10月23日起推出多種限時優惠，其中麥當勞APP推出4款經典餐點方案，最低享62折起。麥當勞LINE官方帳號「隨買店取」也推出「早餐量購5入組」最低65折起。
10月23日至10月26日，使用麥當勞APP優惠券，不論在餐廳櫃檯、自助點餐機、得來速、手機點餐或歡樂送，均可享4款人氣餐組限時優惠。「雙層四盎司牛肉堡+大薯+4塊麥克鷄塊+38元飲品」原價258元，特價229元；「勁辣鷄腿堡+大薯+4塊麥克鷄塊+38元飲品」原價204元，特價189元。「豬肉滿福堡加蛋+ 金選美式咖啡（冰/熱）」，原價102元，特價89元。「豬肉滿福堡加蛋+薯餅」原價97元，特價60元。（歡樂送以價目表為主）
針對早起民眾，麥當勞LINE官方帳號「隨買店取」自10月23日至11月11日，推出「早餐5入量購優惠組」，包括「豬肉滿福堡加蛋優惠組」5入65折起、「火腿蛋堡優惠組」5入65折起、「現烤焙果優惠組」5入65折起、「番茄嫩蛋焙果堡優惠組」5入65折起、「蕈菇嫩蛋焙果堡優惠組」5入68折起。
除此之外，即日起至11月4日，購買分享盒加點指定飲品買一送一，或以歡樂送購買分享餐，就送可口可樂聯名限量「麥麥同樂撲克牌」，數量有限，送完為止。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言