只有4天！麥當勞「4款經典套餐」62折起！「早餐5入組」享65折起

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
活動期間購買分享盒，符合條件者即可獲贈可口可樂聯名限量「麥麥同樂撲克牌」。圖／麥當勞提供
活動期間購買分享盒，符合條件者即可獲贈可口可樂聯名限量「麥麥同樂撲克牌」。圖／麥當勞提供

迎接2025年最後一個連假，麥當勞自10月23日起推出多種限時優惠，其中麥當勞APP推出4款經典餐點方案，最低享62折起。麥當勞LINE官方帳號「隨買店取」也推出「早餐量購5入組」最低65折起。

10月23日至10月26日，使用麥當勞APP優惠券，不論在餐廳櫃檯、自助點餐機、得來速、手機點餐或歡樂送，均可享4款人氣餐組限時優惠。「雙層四盎司牛肉堡+大薯+4塊麥克鷄塊+38元飲品」原價258元，特價229元；「勁辣鷄腿堡+大薯+4塊麥克鷄塊+38元飲品」原價204元，特價189元。「豬肉滿福堡加蛋+ 金選美式咖啡（冰/熱）」，原價102元，特價89元。「豬肉滿福堡加蛋+薯餅」原價97元，特價60元。（歡樂送以價目表為主）

針對早起民眾，麥當勞LINE官方帳號「隨買店取」自10月23日至11月11日，推出「早餐5入量購優惠組」，包括「豬肉滿福堡加蛋優惠組」5入65折起、「火腿蛋堡優惠組」5入65折起、「現烤焙果優惠組」5入65折起、「番茄嫩蛋焙果堡優惠組」5入65折起、「蕈菇嫩蛋焙果堡優惠組」5入68折起。

除此之外，即日起至11月4日，購買分享盒加點指定飲品買一送一，或以歡樂送購買分享餐，就送可口可樂聯名限量「麥麥同樂撲克牌」，數量有限，送完為止。

麥當勞推出四款人氣餐組優惠，其中「豬肉滿福堡加蛋+金選美式咖啡」優惠價89元圖／麥當勞提供
麥當勞推出四款人氣餐組優惠，其中「豬肉滿福堡加蛋+金選美式咖啡」優惠價89元圖／麥當勞提供
勁辣鷄腿堡搭配大薯、4塊麥克鷄塊與38元飲品，優惠價189元。圖／麥當勞提供
勁辣鷄腿堡搭配大薯、4塊麥克鷄塊與38元飲品，優惠價189元。圖／麥當勞提供

商品推薦

