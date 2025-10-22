快訊

112年「役男免疫率」高達16%？劉世芳：將配合健保就醫紀錄勾稽

台中斃死豬疑非洲豬瘟！農業部：今午起全國豬隻禁運禁宰、禁廚餘養豬

大雨狂轟！新北汐止康寧街邊坡土石坍方搶修中 上方居民撤離

麥當勞連假優惠開跑！APP、LINE 雙平台餐組最低62折 再送限量撲克牌

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
即日起至11月4日止，於餐廳購買分享盒加點指定飲品買一送一，或透過歡樂送訂購分享餐，可獲得限量「麥麥同樂撲克牌」。麥當勞／提供
即日起至11月4日止，於餐廳購買分享盒加點指定飲品買一送一，或透過歡樂送訂購分享餐，可獲得限量「麥麥同樂撲克牌」。麥當勞／提供

迎接2025年最後一個連假，麥當勞宣布自10月23日起推出多項限時優惠，從早餐到晚餐全面祭出超值組合。麥當勞APP推出四大經典餐組最低62折起，LINE官方帳號「隨買店取」同步登場「早餐5入量購組」，最低65折起，讓消費者以超值價格享受整周早午餐美味。

麥當勞表示，10月23日至10月26日期間，消費者只要開啟APP使用優惠券，不論透過櫃檯、自助點餐機、得來速、手機點餐或歡樂送皆可享優惠。其中，雙層四盎司牛肉堡餐組特價229元（原價258元）、勁辣雞腿堡餐組特價189元（原價204元），早餐部分則推出豬肉滿福堡加蛋+金選美式咖啡優惠價89元、豬肉滿福堡加蛋+薯餅特價60元，吸引早午餐族群搶購。

同時，「隨買店取」推出的「早餐5入量購優惠組」自10月23日至11月11日限時販售，主打豬肉滿福堡加蛋、火腿蛋堡與焙果堡系列等多款人氣早餐，最低65折起。消費者可一次購足整周早餐，也能與家人、同事共享美味，滿足「早安控」的高CP值需求。

此外，麥當勞同步推出限量聯名活動，即日起至11月4日，凡購買分享盒加點指定飲品買一送一，或以歡樂送購買分享餐，即可獲贈「可口可樂®聯名麥麥同樂撲克牌」乙副，數量有限、送完為止。撲克牌結合麥當勞與可口可樂經典元素，為假期聚會增添趣味。

麥當勞 消費 可口可樂

延伸閱讀

桃園萬聖城光復節連假登場 桃警鼓勵民眾搭乘免費接駁車

光復節連假將至 高市各景點將依狀況實施交管

一群國中生在星巴克吃麥當勞！他PO照喊誇張 網戰翻：沒必要公審

麥當勞在「Mc Curry」商標爭議勝訴 馬來西亞高院撤銷Mc Spicy Curry House註冊權

相關新聞

只有4天！麥當勞「4款經典套餐」62折起！「早餐5入組」享65折起

迎接2025年最後一個連假，麥當勞自10月23日起推出多種限時優惠，其中麥當勞APP推出4款經典餐點方案，最低享62折起...

麥當勞連假優惠開跑！APP、LINE 雙平台餐組最低62折 再送限量撲克牌

迎接2025年最後一個連假，麥當勞宣布自10月23日起推出多項限時優惠，從早餐到晚餐全面祭出超值組合。麥當勞APP推出四...

現賺1980！穿萬聖節裝吃鍋送「加勒比海大龍蝦拼盤」、哈根達斯吃到飽

馬辣集團旗下「椒朋友辛潮麻辣鍋」迎接萬聖節熱潮，特別推出限時活動「萬聖龍蝦趴」，凡全桌顧客穿著萬聖節主題裝扮入場用餐，並...

響應政府普發萬元！7-ELEVEN推出「超值放大」活動

統一超（2912）7-ELEVEN響應政府普發萬元政策，OPENPOINT行動隨時取自10月22日至10月31日推出「政...

狂賀代言人楊謹華奪金鐘女主角 Uber Eats同慶美食外送外帶限時6折起

Uber Eats代言人楊謹華於第60屆金鐘獎榮獲戲劇節目最佳女主角，話題再度登上熱搜！她曾在代言廣告中自嘲：「『贏』點...

家樂福開賣青森蘋果 主打品種最多、量最大…買指定禮盒再送蘋果吊飾

時序入秋，又到了青森蘋果的最佳賞味期。家樂福今年持續維持全台最大進口量，從9月起一路供應至農曆新年前，預計進口超過600...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。