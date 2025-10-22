麥當勞連假優惠開跑！APP、LINE 雙平台餐組最低62折 再送限量撲克牌

迎接2025年最後一個連假，麥當勞宣布自10月23日起推出多項限時優惠，從早餐到晚餐全面祭出超值組合。麥當勞APP推出四大經典餐組最低62折起，LINE官方帳號「隨買店取」同步登場「早餐5入量購組」，最低65折起，讓消費者以超值價格享受整周早午餐美味。

麥當勞表示，10月23日至10月26日期間，消費者只要開啟APP使用優惠券，不論透過櫃檯、自助點餐機、得來速、手機點餐或歡樂送皆可享優惠。其中，雙層四盎司牛肉堡餐組特價229元（原價258元）、勁辣雞腿堡餐組特價189元（原價204元），早餐部分則推出豬肉滿福堡加蛋+金選美式咖啡優惠價89元、豬肉滿福堡加蛋+薯餅特價60元，吸引早午餐族群搶購。

同時，「隨買店取」推出的「早餐5入量購優惠組」自10月23日至11月11日限時販售，主打豬肉滿福堡加蛋、火腿蛋堡與焙果堡系列等多款人氣早餐，最低65折起。消費者可一次購足整周早餐，也能與家人、同事共享美味，滿足「早安控」的高CP值需求。

此外，麥當勞同步推出限量聯名活動，即日起至11月4日，凡購買分享盒加點指定飲品買一送一，或以歡樂送購買分享餐，即可獲贈「可口可樂®聯名麥麥同樂撲克牌」乙副，數量有限、送完為止。撲克牌結合麥當勞與可口可樂經典元素，為假期聚會增添趣味。