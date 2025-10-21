現賺1980！穿萬聖節裝吃鍋送「加勒比海大龍蝦拼盤」、哈根達斯吃到飽

馬辣集團旗下「椒朋友辛潮麻辣鍋」迎接萬聖節熱潮，特別推出限時活動「萬聖龍蝦趴」，凡全桌顧客穿著萬聖節主題裝扮入場用餐，並點選指定套餐，即可獲贈「加勒比海大龍蝦拼盤」1份，價值1,980元。

位於Dream Plaza內的「椒朋友辛潮麻辣鍋」以夜店風格打造「潮鍋×酒吧」，提供九葉青花椒麻辣鍋、貢布胡椒豬肚雞鍋、北海道起司牛奶鍋等特色鍋物，還有多種炸物，並且設計無限暢飲的拉霸酒牆，以及GODIVA雪糕、哈根達斯冰淇淋吃到飽。每人單點低消600元起，雙人套餐1,280元起。隨桌並設計「電話交友遊戲」，讓賓客可以自由互動。

即日起至10月31日止，全桌顧客穿著萬聖節主題裝扮入場用餐，並點選「日本A5和牛雙人／三人套餐」，即可免費獲得「加勒比海大龍蝦拼盤」1份，價值1,980元，為餐桌更添海陸雙重享受。