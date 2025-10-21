響應政府普發萬元！7-ELEVEN推出「超值放大」活動

統一超（2912）7-ELEVEN響應政府普發萬元政策，OPENPOINT行動隨時取自10月22日至10月31日推出「政府萬元發放超值放大活動」，限時祭出CITY系列飲品組合優惠，其中推薦必買「萬元超值組」CITY CAFE大杯濃萃美式370杯、「萬元超值組」大杯濃萃拿鐵300杯，最低優惠54折起，精省逾8千多元。

另外，7-ELEVEN推出「3,000元超值組」推薦必買CITY CAFE大杯拿鐵、CITY CAFE大杯美式、CITY PRIMA任選大杯精品拿鐵/精品美式等組合，最低55折起；同時針對喜歡CITY TEA現萃茶及珍珠咀嚼系飲品愛好者還有「1,000元超值組」，不能錯過CITY TEA任選青梅冰茶/一顆檸檬青茶/一顆檸檬紅茶及黑糖珍珠撞奶/珍珠奶茶，6折優惠起，多種選擇組合一次購足還可享分批取貨、轉贈共享、跨店領取，數量由6,000組至10萬組不等。