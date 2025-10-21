快訊

中職／終於！兄弟打到第3戰首度領先 詹子賢敲陽春砲

雨量達標卻不放假？ 氣象粉專怒嗆：法規不遵守廢掉算了

結束5年婚姻！認了和孟耿如離婚 黃子佼稱要給扶養費求法官輕判

響應政府普發萬元！7-ELEVEN推出「超值放大」活動

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
OPENPOINT行動隨時取推出「政府萬元發放超值放大活動」，限時祭出CITY系列飲品組合優惠。統一超/提供
OPENPOINT行動隨時取推出「政府萬元發放超值放大活動」，限時祭出CITY系列飲品組合優惠。統一超/提供

統一超（2912）7-ELEVEN響應政府普發萬元政策，OPENPOINT行動隨時取自10月22日至10月31日推出「政府萬元發放超值放大活動」，限時祭出CITY系列飲品組合優惠，其中推薦必買「萬元超值組」CITY CAFE大杯濃萃美式370杯、「萬元超值組」大杯濃萃拿鐵300杯，最低優惠54折起，精省逾8千多元。

另外，7-ELEVEN推出「3,000元超值組」推薦必買CITY CAFE大杯拿鐵、CITY CAFE大杯美式、CITY PRIMA任選大杯精品拿鐵/精品美式等組合，最低55折起；同時針對喜歡CITY TEA現萃茶及珍珠咀嚼系飲品愛好者還有「1,000元超值組」，不能錯過CITY TEA任選青梅冰茶/一顆檸檬青茶/一顆檸檬紅茶及黑糖珍珠撞奶/珍珠奶茶，6折優惠起，多種選擇組合一次購足還可享分批取貨、轉贈共享、跨店領取，數量由6,000組至10萬組不等。

統一超 7-Eleven

延伸閱讀

全家健康志向升級！從吃健康到喝健康 三款草本飲新上市

「最強超商茶葉蛋」找到了！1顆不到6元 網讚：便宜又入味

雙十國慶吃貨必追！「10月連假美食優惠」霜淇淋買1送1、炸雞買5送5　星巴克、必勝客、拿坡里超狂套餐快衝

「國際咖啡日」必收懶人包！ 星巴克、摩斯「買一送一」 全家、85℃、10000coffee「第二杯半價」

相關新聞

響應政府普發萬元！7-ELEVEN推出「超值放大」活動

統一超（2912）7-ELEVEN響應政府普發萬元政策，OPENPOINT行動隨時取自10月22日至10月31日推出「政...

狂賀代言人楊謹華奪金鐘女主角 Uber Eats同慶美食外送外帶限時6折起

Uber Eats代言人楊謹華於第60屆金鐘獎榮獲戲劇節目最佳女主角，話題再度登上熱搜！她曾在代言廣告中自嘲：「『贏』點...

家樂福開賣青森蘋果 主打品種最多、量最大…買指定禮盒再送蘋果吊飾

時序入秋，又到了青森蘋果的最佳賞味期。家樂福今年持續維持全台最大進口量，從9月起一路供應至農曆新年前，預計進口超過600...

整理包／華航、長榮、星宇線上旅展比拚 飛日韓甜甜價9千有找

一年一度的ITF台北國際旅展即將登場，今年活動將於11月7日至10日在台北南港展覽館一館舉行。隨著展期逼近，各大航空公司紛紛推出線上旅展機票優惠吸引旅客。聯合新聞網特別整理了三大國籍航空公司─中華航空、長榮航空與星宇航空的最新促銷方案，讓讀者搶先掌握優惠訊息，輕鬆安排出遊計畫。

限時85折再送100元！打狗霸「酒香花雕雞鍋、椒香辣子雞鍋」一鍋兩吃

因應饕客追求新鮮感的飲食習慣，海霸王旗下的「打狗霸」首度推出「台式經典熱炒一鍋兩吃」的設計，將台式爆炒乾鍋與雞湯結合，打...

台灣高鐵線上旅展開跑 精選行程最低0元起

旅遊界年度盛事ITF台北國際旅展即將登場，台灣高鐵即日起搶先推出「美好進補 癒用慢遊計畫」線上旅展，多項高鐵假期超值優惠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。