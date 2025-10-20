狂賀代言人楊謹華奪金鐘女主角 Uber Eats同慶美食外送外帶限時6折起
Uber Eats代言人楊謹華於第60屆金鐘獎榮獲戲劇節目最佳女主角，話題再度登上熱搜！她曾在代言廣告中自嘲：「『贏』點不到，『銀耳湯』點得到」，如今真實封后，網友紛紛讚嘆Uber Eats「神預言」，笑稱「這次真的點到了」。
頒獎典禮當天，Uber Eats特別安排被譽為楊謹華「分身」的阿富汗獵犬驚喜現身探班，化身幸運大使送上象徵「包中」的粽子與鑲鑽訂製包，逗得她又驚又喜。粉絲直呼「夢幻聯動成真」、「謹華與謹汪太可愛了！」也被視為她奪下影后的好彩頭。這對「女主角與阿富汗獵犬」的組合早在廣告中就引發熱議，不少網友留言「終於等到她們同框！」。
為慶祝代言人奪金，Uber Eats App同步推出限時全民慶功活動，即日起至10月26日輸入優惠序號「影后點得到」，可享外送／外帶最低6折起優惠，單筆最高折抵100元（優惠依App公告為準），邀請大家以美食為影后喝采。
Uber Eats也分享，每逢三金盛會，觀眾最愛的「追星神隊友」是台式早餐組合，豆漿、煎包與飯糰穩居熱銷前3名，其次為速食與炸物；在生鮮雜貨中，「金針菇」意外成為最有戲的配角。頒獎期間，台北市訂單最熱，南投、苗栗及花東地區訂單量則比平日成長20至40%，顯示全台追星氣氛高漲。
