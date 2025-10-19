快訊

日職／林岳平福岡巨蛋現場直擊 古林睿煬：打到明天才有趣

颱風+東北季風共伴效應 6縣市大雨特報「持續下到晚上」

美麗華摩天輪故障停擺 30男女受困驚魂逾半小時

煙波新竹湖濱館迎萬聖節變身「搞鬼」樂園

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
煙波集團新竹湖濱館現場布置以南瓜燈、巫婆藥水、白骷顱、幽靈元素營造萬聖氛圍。業者／提供
煙波集團新竹湖濱館現場布置以南瓜燈、巫婆藥水、白骷顱、幽靈元素營造萬聖氛圍。業者／提供

一年一度盡情搞怪的萬聖節已成為親子們滿心期待的節日，煙波國際觀光集團於新竹湖濱館即日起至11月2日止，限定期間推出「萬聖搞笑大遊行！喚醒糖果使者」，邀請3歲至8歲孩童與家長同樂手繪南瓜識別證、闖關贏得南瓜燈，房客優惠親子加購價每人99元，每日限額30人。

還有「親子解謎遊戲—星球大使迎賓夜」免費入場，每日限額20組家庭。新竹湖濱館「一起FUN假趣」親子住房含早餐專案，雙人入住加贈140公分或10歲以下孩童乙位，官網優惠價每房每晚僅4,199元起，親子闖關嗨玩送好禮。

煙波集團新竹湖濱館「萬聖搞笑大遊行」連續舉辦多日，地點為吞吞屋及戶外園區21:00–21:50舉行，入住房客可於每日19:00香榭館卡樂次元位於B1俱樂部櫃台報名，房客獨享優惠親子價每人99元，贈送南瓜識別證1個、南瓜燈籠1個、萬聖節專屬糖果2個、煙波主廚特製的「萬聖節造型手工餅乾」。活動設計三道關卡，親子需共同完成才能讓黑暗中的卡樂次元重啟光明。任務包括：發揮創意繪製南瓜識別證、合作挑戰比手畫腳向搗蛋鬼傑克借燈、最後高舉南瓜燈並齊喊「不給糖就搞笑！」，成功喚醒糖果大使。

另一場熱門活動「星球大使迎賓夜」則以解謎遊戲為主，每日19:30–20:00在戶外園區舉行，免費入場，每梯次10組家庭、每日限額20組。現場布置以南瓜燈、巫婆藥水、白骷顱、幽靈元素營造萬聖氛圍，但派對被搗蛋鬼傑克破壞，禮物散落園區。親子需依主持人提示共同解開謎題，找回遺失的派對寶物。

煙波集團表示，活動不僅是娛樂，更希望藉由親子共玩、共創的過程，增進家庭互動，留下獨一無二的美好回憶，體現「親子共好」的理念。新竹湖濱館為桃竹苗地區最大親子度假休閒飯店，位於青草湖畔，擁有香榭館、麗池館、溫莎館三棟建築。館內設有2,300坪兒童樂園「卡樂次元」及全年溫水泳池，並規劃全天候活動，讓家長與孩子不論晴雨都能盡情享受玩樂時光。

「不給糖就搞笑！」煙波新竹湖濱館萬聖節大遊行嗨翻全場。業者／提供
「不給糖就搞笑！」煙波新竹湖濱館萬聖節大遊行嗨翻全場。業者／提供
小朋友參加煙波新竹湖濱館萬聖節大遊行中化身星際使者。業者／提供
小朋友參加煙波新竹湖濱館萬聖節大遊行中化身星際使者。業者／提供

親子 萬聖節

延伸閱讀

準「風神」+東北季風將共伴威脅台灣 這天降雨最明顯 光復連假天氣曝

內灣合興「愛情車站」熄燈 新竹縣府：維持景點形象

夢幻萬聖村來了！ 桃園華泰「南瓜谷魔法村」展至10/31　4米南瓜燈塔、巨型咒語書 夜晚點燈超浪漫

人氣漢堡「Shake Shack」成田機場店正式開幕！還有機場限定早餐特別菜單～

相關新聞

家樂福開賣青森蘋果 主打品種最多、量最大…買指定禮盒再送蘋果吊飾

時序入秋，又到了青森蘋果的最佳賞味期。家樂福今年持續維持全台最大進口量，從9月起一路供應至農曆新年前，預計進口超過600...

整理包／華航、長榮、星宇線上旅展比拚 飛日韓甜甜價9千有找

一年一度的ITF台北國際旅展即將登場，今年活動將於11月7日至10日在台北南港展覽館一館舉行。隨著展期逼近，各大航空公司紛紛推出線上旅展機票優惠吸引旅客。聯合新聞網特別整理了三大國籍航空公司─中華航空、長榮航空與星宇航空的最新促銷方案，讓讀者搶先掌握優惠訊息，輕鬆安排出遊計畫。

限時85折再送100元！打狗霸「酒香花雕雞鍋、椒香辣子雞鍋」一鍋兩吃

因應饕客追求新鮮感的飲食習慣，海霸王旗下的「打狗霸」首度推出「台式經典熱炒一鍋兩吃」的設計，將台式爆炒乾鍋與雞湯結合，打...

台灣高鐵線上旅展開跑 精選行程最低0元起

旅遊界年度盛事ITF台北國際旅展即將登場，台灣高鐵即日起搶先推出「美好進補 癒用慢遊計畫」線上旅展，多項高鐵假期超值優惠...

ITF台北國際旅展11月登場！日本館歷年最大規模 早鳥票今明2日限時開搶

全台規模最大、歷史最悠久的ITF台北國際旅展，將於11月7日至10日在台北南港展覽館一館盛大登場。主辦單位台灣觀光協會表示，今年展覽規模擴大至1,600個攤位，較去年成長100個攤位。75折早鳥票於今日(10/14)正式開賣，限時搶購只有2天。

綠舞飯店ITF旅展推出超殺 不到1,950元入住、最低3.6折起

搶好康！ITF年度旅遊盛會登場，宜蘭綠舞國際觀光飯店將於11/7(五)至11/10(一)於「2025 ITF台北國際旅展...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。