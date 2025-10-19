快訊

家樂福開賣青森蘋果 主打品種最多、量最大…買指定禮盒再送蘋果吊飾

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
迎接青森蘋果產季，家樂福青森同樂會系列活動開跑。圖／家樂福提供
時序入秋，又到了青森蘋果的最佳賞味期。家樂福今年持續維持全台最大進口量，從9月起一路供應至農曆新年前，預計進口超過600噸，依收成時期陸續上架不同品種青森蘋果，包括散裝、禮盒裝，持續在全台掀起青森蘋果熱潮。

歡慶「青森蘋果150周年」，家樂福特別於新店店舉辦「青森同樂會」，日本青森縣知事宮下宗一郎與青森蘋果對策協會會長大場勉率團來台，除了青森蘋果小姐佐佐木千雅再度來台，更首度邀請日本偶像女團「蘋果少女（りんご娘）」首次來台演出，並首度公開家樂福生鮮吉祥物「蘋果醬」。

青森蘋果以香氣濃郁、甜中帶酸、多汁爽脆聞名，甜度平均達14度以上，酸甜平衡、果汁飽滿。由於青森縣果農採細膩栽培與嚴格品管，果實成熟後不會上蠟，清洗即可連皮食用，深受台灣消費者喜愛。青森縣得天獨厚的氣候環境，晝夜溫差大、日照長、氣候清涼，使蘋果能在熟成中累積豐富糖分與香氣，孕育出「世界第一美味蘋果」的美譽。

今年首波上架的「土岐蘋果#46」融合富士蘋果的鮮脆與王林的香甜，果肉緊實、果香濃郁，是秋季最具代表性的品種。同時登場的新品種「豐葉蘋果」採青森縣獨創「不摘葉工法」，在果實生長過程保留葉片進行光合作用，讓養分更充分導入果實，使甜度與多汁度再升級，宛如天然「蜜蘋果」。雖然因為葉片遮蔽部分陽光，使果皮色澤略不均勻，但這正是其甜度高、風味濃的象徵。此次家樂福同步上架「豐葉紅顏姬」、「豐葉早生富士」、「豐葉陽光津輕」等多款品種，滿足不同消費者口味。

為慶祝青森蘋果150周年，家樂福聯手青森知名的「廣田神社」推出限量聯名系列，包含「廣田神社祈福包」與「聯名禮盒」，每組皆附贈限定蘋果造型吊飾與幸運籤詩，寓意吉祥又具收藏價值。凡購買「廣田神社聯名6入禮盒」，可憑發票至服務中心兌換「廣田神社限定款蘋果吊飾」1個（數量有限，送完為止）。

此外，家樂福也推出多項會員與門市活動，即日起至10月30日止，於量販店及超市店消費或參與假日活動，即可限量隨機獲得「青森金魚燈籠紙模型DIY」1份。10月31日至11月11日，會員單筆購買生鮮蔬果商品每滿100元可集1點，集滿5點即可兌換「青森蘋果麻布袋」1個（全台限量7,000個，兌換至11月30日止）。

為讓民眾近距離體驗日本青森文化，家樂福特別引進東北三大祭典之一「青森睡魔祭」的經典睡魔燈籠展出，即日起至11月11日於家樂福安平店展出「青森睡魔燈籠」，新店店與鼎山店則展出「弘前睡魔燈籠」，邀請消費者一同感受青森的文化魅力。

家樂福INLOVE CAF’E限定青森蘋果紅茶。記者黃筱晴／攝影
以青森希望之露蘋果汁製作的青春園霜淇淋，即日起至11月11日於家樂福新店店、蘆洲店限時開賣。MITSUI OUTLET PARK林口一館的Mia C'bon即日起至10月底，每週五、六、日、一也限時登場。記者黃筱晴／攝影
凡購買「廣田神社聯名6入禮盒」，可憑發票至服務中心兌換「廣田神社限定款蘋果吊飾」。圖／家樂福提供
不加一滴水的蘋果汁今年也上架了。記者黃筱晴／攝影
首波上架的「土岐蘋果#46」融合富士蘋果的鮮脆與王林的香甜。記者黃筱晴／攝影
家樂福同步推出一系列青森蘋果周邊產品，蘋果pizza、蘋果派。記者黃筱晴／攝影
今年引進多款新品種，其中「豐葉蘋果」採青森縣獨創「不摘葉工法」，甜度更高。記者黃筱晴／攝影
青森蘋果對策協會會長大場勉。記者黃筱晴／攝影
家樂福聯手青森知名的「廣田神社」推出「廣田神社祈福包」。記者黃筱晴／攝影
偶像女團「蘋果少女（りんご娘）」現場獻唱。記者黃筱晴／攝影
即日起至11月11日於家樂福安平店展出「青森睡魔燈籠」，新店店與鼎山店則展出「弘前睡魔燈籠」。記者黃筱晴／攝影
今年是青森蘋果栽種150周年。記者黃筱晴／攝影
日本青森縣知事宮下宗一郎與偶像女團「蘋果少女（りんご娘）」。記者黃筱晴／攝影
日本青森縣知事宮下宗一郎特別來台宣傳青森蘋果。記者黃筱晴／攝影
