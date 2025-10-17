聽新聞
整理包／華航、長榮、星宇線上旅展比拚 飛日韓甜甜價9千有找
一年一度的ITF台北國際旅展即將登場，今年活動將於11月7日至10日在台北南港展覽館一館舉行。隨著展期逼近，各大航空公司紛紛推出線上旅展機票優惠吸引旅客。
聯合新聞網特別整理了三大國籍航空公司─中華航空、長榮航空與星宇航空的最新促銷方案，讓讀者搶先掌握優惠訊息，輕鬆安排出遊計畫。
中華航空：全航點促銷機票76折起
促銷範圍：東北亞、東南亞、北美洲、歐洲、大洋洲、陸港航線
開賣日期：2025/10/17-2025/11/10
出發日期：2025/10/26-2026/09/30，詳細請參考官網
亮點：
台北－東京：促銷價可選晚回航班
高雄－大阪：含稅11K
台北－曼谷：紅眼特價7,172元，早班、午班機也只比紅眼貴約400元
長榮航空：精選航線最低84折起
促銷範圍：東北亞、東南亞、美加、歐洲、澳洲、陸港航線
開賣日期：2025/10/13-2025/11/16
出發日期：大致到2026/6/30，布里斯本到2026/9/30，詳細請參考官網
亮點：
台北－沖繩早去晚回免萬元
台北－東京、台北－大阪：12K
台北－曼谷、台北－河內七字頭優惠
歐洲線出現3萬元以內
長程線如米蘭、倫敦、阿姆斯特丹、舊金山、西雅圖價格不錯
星宇航空：全航線85折起
促銷範圍：東北亞、東南亞、美國、港澳航線
開賣日期：2025/10/15-2025/11/21
出發日期：大致到2026/6/30，詳細請參考官網
亮點：
台北－神戶、台北－東京（跨年限定價）僅10K
台北－大阪：11K
台北－曼谷：7,229元
台中－高松、台中－神戶最低11K
