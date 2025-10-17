整理包／華航、長榮、星宇線上旅展比拚 飛日韓甜甜價9千有找

一年一度的ITF台北國際旅展即將登場，今年活動將於11月7日至10日在台北南港展覽館一館舉行。隨著展期逼近，各大航空公司紛紛推出線上旅展機票優惠吸引旅客。聯合新聞網特別整理了三大國籍航空公司─中華航空、長榮航空與星宇航空的最新促銷方案，讓讀者搶先掌握優惠訊息，輕鬆安排出遊計畫。

