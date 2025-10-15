限時85折再送100元！打狗霸「酒香花雕雞鍋、椒香辣子雞鍋」一鍋兩吃

快訊

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「打狗霸」將台式爆炒乾鍋與雞湯結合，推出全新「酒香花雕雞鍋」與「椒香辣子雞鍋」。圖／打狗霸提供
「打狗霸」將台式爆炒乾鍋與雞湯結合，推出全新「酒香花雕雞鍋」與「椒香辣子雞鍋」。圖／打狗霸提供

因應饕客追求新鮮感的飲食習慣，海霸王旗下的「打狗霸」首度推出「台式經典熱炒一鍋兩吃」的設計，將台式爆炒乾鍋與雞湯結合，打造出全新「酒香花雕雞鍋」與「椒香辣子雞鍋」。為慶祝新品上市，除享嘗鮮85折優惠之外，再送100元抵用券。

打狗霸一鍋兩吃的模式，第一吃先在桌邊乾鍋爆炒食材，感受香料熱鍋激盪出的濃郁香氣。當乾鍋品嚐到尾聲，則可再加入打狗霸特製雞湯，雞湯使用大骨及雞骨燉煮，讓湯鍋化身熱騰騰火鍋，涮肉、煮菜都相得益彰。享受一鍋兩吃的樂趣。

本次推出的兩款新品中，「酒香花雕雞鍋」乾鍋以蒜片、薑片、紅蔥頭與乾辣椒炒香，佐以花雕酒提味，再搭配雞湯熬煮變湯鍋，湯頭濃郁溫潤。另款「椒香辣子雞鍋」乾鍋以花椒、乾辣椒、藤椒與多種香料拌炒，湯鍋則是擁有辣味與麻感相互交融的刺激香氣。

為慶祝新品登場，10月16日到11月15日，新鍋原價488元，嘗鮮優惠價85折，10月16日到12月31日，來店消費個人鍋物再送「100元新鍋次回抵用券」。

飲食習慣 火鍋

