台灣高鐵線上旅展開跑 精選行程最低0元起

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
台灣高鐵公司推出「美好進補 癒用慢遊計畫」線上旅展。（高鐵提供）
旅遊界年度盛事ITF台北國際旅展即將登場，台灣高鐵即日起搶先推出「美好進補 癒用慢遊計畫」線上旅展，多項高鐵假期超值優惠，包括「搭高鐵．送住宿」、「搭高鐵．送租車」、「升等有禮」、「金馬迎春預購」等行程，最低0元起；此外，阿聯酋航空也宣布推出獨家限時優惠。

台灣高鐵指出，即日起訂購、立刻享受優惠，購買高鐵假期任一行程，前200筆訂單加送ITF旅展門票2張，2025年底前出發，還有機會抽中來回機票乙張；另外還有「國旅聯票7折起」、「飯店聯票7折起」等專案，旅客於合作旅遊平台下單、或直接在飯店官網訂房，都可享受加購高鐵車票優惠。

 

台灣高鐵公司表示，「搭高鐵．送住宿」網羅全台逾60家優質飯店，平日搭高鐵台北至左營，二人同行入住和逸飯店．高雄中山館，每人只要2,980元起，相當於購買高鐵來回車票即可免費享受一晚飯店住宿，好玩又省錢！「搭高鐵．送租車」提供高鐵+格上或和運租車優惠，無論是台北還是高雄出發，平日每人只要2,980元起，相當於購買高鐵來回車票即可免費租車24小時，還有加時不加價、50公里免里程費、平日車款升級等禮遇。

 

高鐵假期「升等有禮」專案精選北、中、南近20家人氣飯店，以高雄日航酒店為例，平日入住享升等行政酒廊房型，再贈迎賓禮，台北出發每人4,860元起；「金馬迎春預購」專案則與北、中、南多家飯店合作，除了春節保留房，更享早鳥住宿優惠，以台北至嘉義，二人同行入住嘉義兆品酒店為例，每人只要2,820元起。

 

針對喜歡自行規劃住宿與遊程的旅客，台灣高鐵「飯店聯票」及「國旅聯票」優惠專案，精選眾多超值商品，讓您輕鬆安排假期！「飯店聯票」聯合晶華、雲朗觀光、洛碁、台北旅店、柯達等5家集團，即日起至12月31日訂房並加購11月1日至12月31日期間搭乘高鐵票，可享加購高鐵票平日（週一至週四）7折、假日（週五至週日）8折優惠，再提供高鐵旅客升等禮遇及眾多加碼好禮；而「國旅聯票」與國內知名旅遊平台（Klook、KKday、易遊網、ibon售票系統）合作，旅客可自由搭配景點門票、特色美食及交通接駁等眾多商品，不僅加購高鐵享85折優惠，訂購4日內出發之指定高鐵車次，還可享「標準車廂離峰指定車次」車票7折優惠（疏運期除外）。

 

高鐵TGo會員再享點數價值限時放大3倍活動，使用點數折抵高鐵假期行程，500點折300元，1,000點折600元，最高可享1,500點折900元，讓您的點數更加倍美好、心情更療癒。此外，2025年底前出發，單筆訂單滿額1萬元(含)以上，還有機會抽中「星宇航空不限航點」單人來回經濟艙機票乙張，歡迎立即透過台灣高鐵線上旅展網頁，以超值優惠的價格享受美好旅程。

此外，阿聯酋航空雖未參加ITF台北國際旅展，但也推出獨家限時優惠，即日起至2025年10月24日前，購買2026年6月30日前出發的機票*，最高可享USD$150（約NT$4,600）票價折扣，以經濟艙含稅票價NT$25,555起、商務艙含稅票價NT$105,999起的優惠價格暢遊多個精選目的地。

高鐵 旅展

