桃機美食嘉年華活動開跑 活動期間吃美食享優惠、消費加碼贈好禮

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

機場公司14日於第二航廈舉辦「2025桃園國際機場美食嘉年華活動記者會」，正式宣布年度「金饗獎」票選活動熱烈展開。即日起至2025年12月15日邀請旅客透過Google Maps留下評論與評分，從近80家餐飲與伴手禮品牌中，選出心目中最喜愛的機場美食。活動期間，機場餐廳更推出多項專屬優惠；此外活動開跑加碼贈，只要在機場伴手禮商店消費滿300元，即可獲得精美伴手禮乙份，數量有限贈完為止。

隨著國際航空旅運熱絡，桃園機場整體客運量上揚，2025年1月至9月累計旅客量已達3,522萬人次，較2024年同期成長5.24%。機場公司未來仍將積極優化餐飲與服務體驗，讓桃園機場成為旅程中最溫暖的起點與終點

機場公司董事長楊偉甫表示，桃園機場作為臺灣的國際門面，一直致力於將臺味美食推向世界。今年特別打造象徵機場最高榮譽的「金饗獎」，並結合國際常用的Google Maps平台設計評比活動，讓全球旅客都能看見桃園機場多元且豐富的「食」力。

現場活動以創意開場秀揭開序幕，5位舞者手持鹹酥雞、拉麵、雞蛋糕、鳳梨酥、珍奶等機場人氣美食熱舞，為活動炒熱氣氛，啦啦隊人氣女神壯壯也擔任活動大使，與現場旅客熱情互動、分享私房美食推薦。機場公司董事長楊偉甫更換上「金饗獎」專屬廚師圍裙，化身星級廚師帶領大家一起踏上桃園機場的「食尚」旅程，10間機場餐飲與伴手禮品牌設攤展示及提供試吃巡禮，展現機場獨有的特色美食與伴手禮魅力。

