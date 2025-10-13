快訊

長榮空服員抱病執勤座艙長冷處理？ 初步調查出爐

長榮空服員病逝！座艙長遭疑未用Medlink求助 衛福部長這樣說

外資狠抽563億！三大法人賣超678億 台積電交投爆量、台達電逆勢登天

綠舞飯店ITF旅展推出超殺不到1,950元入住、最低3.6折起

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
最受矚目的豪華庭園Villa與豪華湖畔Villa，更祭出旅展獨家優惠，直接贈送二人免費入住，還享日式體驗五選二及虛擬高爾夫，贈送總價值高達$12,248元。業者／提供
最受矚目的豪華庭園Villa與豪華湖畔Villa，更祭出旅展獨家優惠，直接贈送二人免費入住，還享日式體驗五選二及虛擬高爾夫，贈送總價值高達$12,248元。業者／提供

搶好康！ITF年度旅遊盛會登場，宜蘭綠舞國際觀光飯店將於11/7(五)至11/10(一)於「2025 ITF台北國際旅展」(台北南港展覽館4樓-攤位編號M605) 祭出最低3.6折超值優惠；另外，線上旅展更於10/14(二)搶先開跑！每人最低不到1,950元即可入住全台最美親子飯店。

宜蘭綠舞國際觀光飯店表示，凡於11月11日前持旅展券完成預訂12月31日前之住房，即享旺日免加價、三天兩夜加贈小火鍋。線上旅展首四日推出「漓六人房」早鳥優惠價16,888元；最受矚目的豪華庭園Villa與豪華湖畔Villa更祭出旅展獨家優惠，贈送二人免費入住，再享日式體驗五選二及虛擬高爾夫，總價值高達12,248元。

周一至周四入住再加贈經典三選一，讓旅客一次擁有多重驚喜。旅展好禮再加碼，凡於旅展現場及線上旅展單筆消費住宿券達20,000元，還有機會獲得價值57,200元的「豪華湖畔Villa住宿券」，共抽出兩位幸運兒，買越多中獎機會越高，驚喜回饋錯過再等一年。

綠舞飯店以全台唯一的日式主題園區打造一站式度假體驗，旅客可乘著滑索飛越湖面、換穿日式經典浴衣、與羊駝、水豚等人氣萌寵零距離互動，還能免費入園宜蘭必訪打卡點「黑RURU CAFE」！每間客房均可眺望不同視角的山海景緻，雙人出遊推薦【玥】雙人極景客房，一泊一食5,388元起、一泊二食6,788元起。

綠舞飯店進一步指出，這次推出多項優惠，親子或好友結伴首選【嵐】家庭四人房7,788元起，每人最低不到1,950元，最划算！若想全家同樂或慶祝重要時刻，絕不能錯過【豪華庭園Villa】及【豪華湖畔Villa】，不只旅展獨家贈送二人免費入住，還享日式體驗五選二：和果子/抹茶/植栽/忍者體驗/妖怪島大冒險，打造充滿驚喜的日式假期。

除了住宿體驗，綠舞飯店嚴選宜蘭在地當令食材款待旅人，蝶舞咖啡廳及日光璽舞 壽喜燒·割烹聯袂推出「平日雙人共用餐券」超值套組，每人只要850元起，即可品嚐蝶舞咖啡廳各式異國料理或日光璽舞 壽喜燒·割烹享用關東風味壽喜燒套餐。時序進入涼爽秋冬，喜愛泡湯的旅客絕不能錯過的「泳池+浴場遊園券」十張只要3,900元，一次暢遊禪意滿滿的日式園區，浸泡專屬精油湯池舒緩身心，現在就安排場冬日療癒度假時光。

旅人可換穿日式經典浴衣漫遊於5.7公頃的日式主題園區，欣賞庭園綠意盎然的景緻。業者／提供
旅人可換穿日式經典浴衣漫遊於5.7公頃的日式主題園區，欣賞庭園綠意盎然的景緻。業者／提供
宜蘭綠舞國際觀光飯店將於「2025 ITF台北國際旅展」(攤位編號M605) 祭出最低3.6折超值優惠，線上旅展更於1014(二)搶先開跑！每人最低不到1,950元即可入住全台最美親子飯店。業者／提供
宜蘭綠舞國際觀光飯店將於「2025 ITF台北國際旅展」(攤位編號M605) 祭出最低3.6折超值優惠，線上旅展更於1014(二)搶先開跑！每人最低不到1,950元即可入住全台最美親子飯店。業者／提供
「卡比巴拉躍湖號」滑索，為宜蘭首家飯店引進滑索設施，全長85公尺、旅客可乘著滑索飛越湖面，俯瞰整座日式主題園區與湖光山色。業者／提供
「卡比巴拉躍湖號」滑索，為宜蘭首家飯店引進滑索設施，全長85公尺、旅客可乘著滑索飛越湖面，俯瞰整座日式主題園區與湖光山色。業者／提供

咖啡廳

延伸閱讀

國泰航空2025線上旅展即時開跑 精選全球75個熱門航點限時8折起

雙耳失聰、摔到不敢騎…吳苓楷克服障礙勇奪全國高中組馬術冠亞軍

賈新興：風神颱風周五周六恐生成 歐洲預估往台灣附近巴士海峽移動

宜蘭潮流文化藝術祭吸引全球頂尖舞者齊聚 街舞水準直逼國際賽事

相關新聞

綠舞飯店ITF旅展推出超殺不到1,950元入住、最低3.6折起

搶好康！ITF年度旅遊盛會登場，宜蘭綠舞國際觀光飯店將於11/7(五)至11/10(一)於「2025 ITF台北國際旅展...

八仙山森林遊樂區「森林豐盛季」18日登場 只有一項活動需付費

林業及自然保育署台中分署八仙山國家森林遊樂區年度「森林豐盛季」，將於10月18日登場。今年以森林療癒為核心，規劃連續5周...

北漂小資女曝省錢1招數 見同事仿效被罵後急停手

在這物價高漲、薪資不漲的年代，許多人除了投資理財來累積財富以外，還會想辦法在日常生活中省錢。有一名北漂的女網友發文透露，自己為了省錢，平時都會從公司的飲水機裝水回家，但後來聽說有其他同事也這樣做卻被罵，讓她嚇得不敢再裝水回家。

現省315元！漢堡王「10層犇牛堡」限時回歸 Q Burger送iPhone 17 Pro

今年4月短暫回歸一週的漢堡王「犇牛堡」，在相隔半年之際，將於10月14日起限時回歸11天，共有3層～10層不同的選擇，其...

Global Mall 20周年慶開跑！滿額回饋最高30% 首日買氣開紅盤

Global Mall周年慶第一波於10月9日正式熱鬧登場，新北中和以「祥獅獻瑞」揭開序幕，並邀請全球超人氣可愛角色He...

好市多突襲開打！三天限時閃購 衛生紙限購回歸、會員瘋搶補貨

中秋連假烤肉熱氣還未散，國慶連假緊接登場，全台陷入「節慶延長戰」模式。為了延續中秋買氣、迎戰國慶出遊潮，美式賣場好市多閃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。