快訊

香蕉慶祝雙十國慶！妻子秀「國旗比基尼」掀網暴動

諾貝爾和平獎今頒發！獲獎賭盤賠率大跌「川普成黑馬」

「鏟子超人」國慶日不休息！7千人上午湧入光復

聽新聞
0:00 / 0:00

北漂小資女曝省錢1招數 見同事仿效被罵後急停手

聯合新聞網／ 綜合報導
飲水機示意圖。圖／聯合報系資料照片
飲水機示意圖。圖／聯合報系資料照片

在這物價高漲、薪資不漲的年代，許多人除了投資理財來累積財富以外，還會想辦法在日常生活中省錢。有一名北漂的女網友發文透露，自己為了省錢，平時都會從公司的飲水機裝水回家，但後來聽說有其他同事也這樣做卻被罵，讓她嚇得不敢再裝水回家。

這名女網友在Dcard以「在公司裝水怕被罵」為題發文，她說自己是北漂族在外面租房子，平時為了省錢，下班後都會從公司的飲水機裝水回家喝，這樣就不用再花錢買水了，不過最近聽說別的樓層有其他同事也這樣做，結果挨了一頓罵，過沒幾天就發現飲水機上貼了「請勿濫用水資源」的紙條，讓她嚇得不敢再把水裝回家，只能乖乖花錢買水。

原PO無奈地表示在外面買瓶裝水不便宜，自己又喝很多，長期下來是一筆不小的開銷。最近在找便宜無怪味的水，打算囤整箱放在家裡喝比較方便，因此想請鄉民們給一些意見。

貼文引起眾人熱議，「公司大樓最近連廁所衛生紙都不提供，希望不要哪天裝水被罵」、「我們公司也有人每天帶超大水壺來裝啊，第一次看到裝水被罵的」、「到底什麼樣的公司會介意人家喝水啊？」、「我裝到同事送我濾水壺笑死，我在公司的稱號是乞丐超人」。

還有過來人分享省錢的撇步，「我都去檳榔攤或雜貨店買一箱90元的1500cc、12瓶大水」、「momo 泰山600cc，一瓶7元」、「買個濾水壺就好了啊」。

省錢 小資族 飲水機

延伸閱讀

OL北漂8年想「斷捨離」清房間…媽媽1句訊息秒淚崩：想回家吃飯了

桃園鬧區民宅驚傳火警 竟是飲水機無端起火

以為賺到？理財專家點名「6種日用品」反讓荷包失血 瓶裝水也上榜

薪水實領沒35K！北漂5年「存不了錢」揭辛酸血淚 過來人點破關鍵

相關新聞

北漂小資女曝省錢1招數 見同事仿效被罵後急停手

在這物價高漲、薪資不漲的年代，許多人除了投資理財來累積財富以外，還會想辦法在日常生活中省錢。有一名北漂的女網友發文透露，自己為了省錢，平時都會從公司的飲水機裝水回家，但後來聽說有其他同事也這樣做卻被罵，讓她嚇得不敢再裝水回家。

現省315元！漢堡王「10層犇牛堡」限時回歸 Q Burger送iPhone 17 Pro

今年4月短暫回歸一週的漢堡王「犇牛堡」，在相隔半年之際，將於10月14日起限時回歸11天，共有3層～10層不同的選擇，其...

Global Mall 20周年慶開跑！滿額回饋最高30% 首日買氣開紅盤

Global Mall周年慶第一波於10月9日正式熱鬧登場，新北中和以「祥獅獻瑞」揭開序幕，並邀請全球超人氣可愛角色He...

好市多突襲開打！三天限時閃購 衛生紙限購回歸、會員瘋搶補貨

中秋連假烤肉熱氣還未散，國慶連假緊接登場，全台陷入「節慶延長戰」模式。為了延續中秋買氣、迎戰國慶出遊潮，美式賣場好市多閃...

全桌88折、抽現金8888！阿爾法集團8周年 雞湯大叔、麵屋一燈享優惠

阿爾法餐飲集團為慶祝品牌8週年，以「8年相伴，陪伴無限」為主題，集結旗下「雞湯大叔」、「麵屋一燈」、「雞湯桑」、「賴山嶼...

開幕送肉盤！「黑毛屋」插旗高雄巨蛋 還有姆明聯名、周邊帶回家

乾杯集團旗下日式鍋物品牌「黑毛屋」，即將進駐漢神巨蛋購物廣場，設立高雄首間門店，預計10月10日正式開幕。除提供經典日式...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。