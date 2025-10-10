北漂小資女曝省錢1招數 見同事仿效被罵後急停手

在這物價高漲、薪資不漲的年代，許多人除了投資理財來累積財富以外，還會想辦法在日常生活中省錢。有一名北漂的女網友發文透露，自己為了省錢，平時都會從公司的飲水機裝水回家，但後來聽說有其他同事也這樣做卻被罵，讓她嚇得不敢再裝水回家。

這名女網友在Dcard以「在公司裝水怕被罵」為題發文，她說自己是北漂族在外面租房子，平時為了省錢，下班後都會從公司的飲水機裝水回家喝，這樣就不用再花錢買水了，不過最近聽說別的樓層有其他同事也這樣做，結果挨了一頓罵，過沒幾天就發現飲水機上貼了「請勿濫用水資源」的紙條，讓她嚇得不敢再把水裝回家，只能乖乖花錢買水。

原PO無奈地表示在外面買瓶裝水不便宜，自己又喝很多，長期下來是一筆不小的開銷。最近在找便宜無怪味的水，打算囤整箱放在家裡喝比較方便，因此想請鄉民們給一些意見。

貼文引起眾人熱議，「公司大樓最近連廁所衛生紙都不提供，希望不要哪天裝水被罵」、「我們公司也有人每天帶超大水壺來裝啊，第一次看到裝水被罵的」、「到底什麼樣的公司會介意人家喝水啊？」、「我裝到同事送我濾水壺笑死，我在公司的稱號是乞丐超人」。

還有過來人分享省錢的撇步，「我都去檳榔攤或雜貨店買一箱90元的1500cc、12瓶大水」、「momo 泰山600cc，一瓶7元」、「買個濾水壺就好了啊」。