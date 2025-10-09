快訊

現省315元！漢堡王「10層犇牛堡」限時回歸 Q Burger送iPhone 17 Pro

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
漢堡王「犇牛堡」將於10月14日起限時回歸。圖／漢堡王提供
漢堡王「犇牛堡」將於10月14日起限時回歸。圖／漢堡王提供

今年4月短暫回歸一週的漢堡王「犇牛堡」，在相隔半年之際，將於10月14日起限時回歸11天，共有3層～10層不同的選擇，其中最高規格的10層犇牛堡，現享46折優惠，直接可省315元。連鎖早午餐「Q Burger」則限時推出「抽iPhone 17 Pro」抽獎活動，有機會將iPhone 17 Pro 256GB宇宙橙帶回家。

漢堡王所推出的「犇牛肉堡」，標榜以370度火烤純牛肉，搭配起士片層層堆疊，再覆蓋酥脆培根與獨門醬汁，提供3～10層不同的選擇。其中「三犇牛肉堡」單點119元，「四犇牛肉堡」單點149元，最高規格的「十犇牛肉堡」則堆疊了10層烤牛肉與10層起士，原價584元，優惠價269元，約享46折。（販售時間自10月14日至10月24日，每筆訂單限購2個。)

連鎖早午餐品牌「Q Burger」為回饋APP會員，將於10月13日至12月21日展開「連續10週抽iPhone 17 Pro」抽獎活動。活動期間下載官方APP並完成餐點預訂，即可獲得抽獎資格，每週均有一名幸運兒可獲得「iPhone 17 Pro 256GB宇宙橙」，還有Q Burger 50元、10元購物金等贈禮。另外消費者於官方臉書粉絲專頁完成社群任務，也有機會抽中Q Burger百元禮券。

iPhone 17 Pro 牛肉堡 漢堡王

