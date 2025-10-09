全聯「家家購物節」限時瘋搶！3C美妝全面開殺 輝葉按摩椅36折掀暴動

一年一度全聯「家家購物節」強勢回歸！10月12日~10月13日限時2天，各式食品、用品、生鮮類近300個商品祭出破盤超低價，還有超夯3C家電、美妝保養品，滿額結帳再享加碼好康，福利卡友於實體門市單筆消費每滿1,000元共贈800限時福利點，若使用全支付、PX Pay滿額限量加贈小時達、隔日達50元折價券(小時達/隔日達各乙張，不累贈)。

再搭配銀行優惠，福利卡友使用PX Pay/全支付指定信用卡單筆消費滿1,400元，限量加贈700福利點(Px Pay儲值不列入計算，每App會員每銀行方案限贈一次，不累贈)，雙重優惠機制滿額最高享回饋10.7%。

盤點2023年「家家購物節」乾貨食品銷售熱門排行榜，前五名分別為：伯朗咖啡、金牌台灣、百威、海尼根啤酒和光泉100%純鮮乳，以及熱門用品包括：德國dalli全效洗衣精、一匙靈制菌超濃縮洗衣粉、幫寶適拉拉褲、海倫仙度絲去屑洗髮精等。今年眾多熱門品項再度祭出優惠，10月12日~10月13日限時2天推出爆殺價，挑戰市場最低價，用品類包括CONSOFY、春風、舒潔、可立雅等品牌抽取式衛生紙也都祭出箱購優惠，囤貨趁現在，預計整檔業績可望較去年同期創造雙位數成長。

除了食品、日用品，全聯「家家購物節」也網羅各式3C家電，用最實惠的價格回饋消費者，10月4日~12月5日「輝葉WULA超有力小沙發按摩椅(腳底/小腿/溫熱/穴位按摩椅HY-3068A)」原價56,800元，爆殺價19,899元，相當於36折優惠！「夏普50吋GOOGLE TV 4K聯網液晶顯示器/無視訊盒(4T-C50FK1X)」扣200點只要16,900元，「夏普253L一級能效奈米銀觸媒脫臭變頻右開雙門冰箱(SJ-HY25-SL)」扣200點只要15,799元，「日立32L鏡面微波爐(HMRDS3213)」扣100福利點優惠價4,299元，「THOMSON蛋蛋神氣機/煮蛋器/煮蛋機(TM-SAK5)」原價2,990元，優惠價1,290元，等於44折；「PHILIPS口袋行動電源(Lightning/ TypeC)」優惠價549元；「PHILIPS黑金剛磁吸三合一磁吸充電座(DLK3540Q)」優惠價1,490元；同場加映爆殺鍋具「柳宗理單手鍋 (附蓋/霧面) 18cm」原價4,180元，下殺51折只要2,099元。

美妝控也千萬不要錯過10月4日~12月5日預購優惠！熱賣33年的「資生堂百優精純乳霜」75mlx2+18mlx6組合優惠價5,999元，頂級抗老品牌「赫蓮娜黑繃帶修護乳霜100ml」16,400元，「雅詩蘭黛年輕無敵膠原霜75ml+15mlx10」優惠價4,880元，同品牌加碼「雅詩蘭黛特潤全能修護亮眼霜15ml+5mlx6」優惠價2,880元，專櫃級美妝優惠不用到百貨公司人擠人。

迎接雙十購物節，生鮮祭出通路最低價，「冷藏美國無骨牛小排火鍋肉片」大理石油花分布均勻，口感軟嫩，小包裝方便料理，10月11日~10月13日只有3天，每100公克原價136元、爆殺價只要129元，加碼優惠10月31日前購買生鮮牛肉商品任2盒還可現折20元。延長保鮮時間的鮮魚貼體包也推出特惠，由挪威空運來台，生魚片等級鮮度的「挪威鮭魚菲力」，專業分切後採貼體膜包裝而成，一盒原價298元，10月12日~10月13日特價189元，等於下殺約64折；「挪威鮮鯖魚切片(無鹽)」嚴選每年8~10月最肥美季節，在挪威天然優質海域的鯖魚，油脂豐厚，10月12日~10月13日單盒原價129元，特價99元，10月31日前購買任2件貼體包現折20元，趁這波買最省。

食慾之秋，美味堂攜手連續7年獲得米其林必比登推薦的老字號「清真中國牛肉麵食館」，共同研發聯名商品，「紅燒牛肉湯」香濃夠味、鮮甜美味的「清燉牛肉湯」10月11日~10月13日特價179元，另有清真中國牛肉麵食館家傳的養生美饌「家傳牛肉粥」濃稠柔膩，牛肉入口即化，10月11日~10月13日特價119元。即日起至10月31日購買美味堂X清真中國牛肉聯名商品任1件，加購美味堂涼拌菜/滷味指定商品任2件，現省10元(單筆可累折)。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康