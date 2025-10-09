Global Mall 20周年慶開跑！滿額回饋最高30% 首日買氣開紅盤

Global Mall周年慶第一波於10月9日正式熱鬧登場，新北中和以「祥獅獻瑞」揭開序幕，並邀請全球超人氣可愛角色Hello Kitty化身一日店長親臨現場迎賓，為20周年慶揭開歡慶序曲，開檔首日就現排隊人潮，在高達30%滿額回饋、Hello Kitty聯名會員禮及多家新櫃品牌與秋冬新品上市的帶動下，美妝保養、Apple高階新機、AI家電、流行服飾與餐飲表現皆相當亮眼，買氣強勁。隨著周年慶恰逢雙十連假，將帶動全台八店進館人潮，整體消費熱度再升溫，預估第一波檔期首四日全台整體業績可望達10%成長。

周年慶首日，Global Mall新北中和一早即有排隊人潮等待入館，館內新櫃品牌包括「coen」、「GARMIN」、「DESCENTE」、「Columbia」、「Keds」、「YBG」、「簡單JAN DAN」等齊聚登場，帶動人氣與買氣。美妝保養區推出多款經典品牌必囤組合，美妝、香氛買氣飆升，3C家電主打指定手機會員獨享價，滿額再送氣炸鍋以及Apple新機貨量齊全，知名品牌吸塵器、除濕機也同步祭出限量優惠，運動品牌推出獨家鞋款超值優惠，滿額享現折或贈後背包、摺疊收納車等好禮。

此外，「排隊必搶兩折起」服飾、鞋款商品吸引消費者搶購，鍋具、寢具第二件0元反應熱烈。餐飲方面，館內美食也加入同慶，推出雙人餐200元起及限定優惠套餐組合，讓消費者吃喝購物一次滿足。

Global Mall周年慶第一波祭出超值多重回饋，即日起至10月22日會員於新北中和、桃園A8、A19及屏東市指定專門店當日單筆消費滿3,000元送500元電子商品禮券（含200元Online購物金），刷GMpay再送100元電子商品禮券，刷聯名卡消費當日累計滿3,000元送200元電子商品禮券，再加上首度聯名卡綁定GMpay消費滿1,000再送100元電子商品禮券，首筆消費滿3,000元最高送價值900元，回饋高達30%。首五日更是加碼刷聯名卡當日累計滿10,000元再送500元電子商品禮券。

另新北中和針對化妝品、香氛、內衣，推出當日單筆滿2,000元送200元電子商品禮券，以及指定家電、健康器材專門店當日單筆消費滿10,000元送1,000元電子商品禮券，刷指定銀行信用卡還可享滿額分12期0手續費。除了滿額贈，還加碼點數放大抵，10月9日至13日會員於全台八店指定專門店單筆消費滿100元即可享點數放大抵優惠，會員扣環球點數100點可折抵50元，聰明消費更超值。

今年周年慶亮點還有攜手全球最具人氣的可愛代表Hello Kitty推出一系列限定活動。周年慶會員禮以Hello Kitty生活實用小物為主，包含咖啡杯、陶瓷碗盤、方形碟、隨手杯、束口袋、收納墊等，以新入會、消費滿額或扣點即可兌換。全台八店規劃Hello Kitty拍照打卡點，新北中和店打造戶外高達三米的Hello Kitty巨型氣球，結合20周年慶生日蛋糕設計，成為最大亮點；其他分店則依特色規劃不同主題，從浪漫甜美到繽紛童趣，吸引民眾收集全台打卡照。

此外，10月10日將於新北中和舉辦「20周年會員之夜」，活動現場結合音樂、潮流與娛樂，邀請人氣女團AKB48 TEAM TP現場演出，帶來今年最新單曲；現場還有Hello Kitty 360度全景環繞攝影Photo Booth、K-POP街舞快閃及親子互動馬戲秀等多重亮點，讓會員盡情沉浸於慶祝氛圍中。會員當日可享多重回饋，憑券兌換500甜推薦店家MANO MANO 20周年客製化馬卡龍，單筆消費滿3,000元享點數20倍送，另外當天只要在館內單筆消費滿1,000元，即有機會抽中日本人氣賞楓行程。