好市多突襲開打！三天限時閃購 衛生紙限購回歸、會員瘋搶補貨

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
為延續中秋買氣、迎戰國慶出遊潮，好市多閃電宣布自10月10日起推出三天限定優惠，主打食品、飲品與清潔補給三大類商品，鎖定家庭主婦與露營族群的節後補貨需求。圖／好市多提供
中秋連假烤肉熱氣還未散，國慶連假緊接登場，全台陷入「節慶延長戰」模式。為了延續中秋買氣、迎戰國慶出遊潮，美式賣場好市多閃電宣布自10月10日起推出三天限定優惠，主打食品、飲品與清潔補給三大類商品，鎖定家庭主婦與露營族群的節後補貨需求。此次活動中，人氣飲品KOH純椰子汁降價近20%，成為會員口碑回購冠軍；烤肉完的「廚房救星」小蘇打洗碗精折扣更是超過八折，適合家庭大量備用。

這波活動被會員形容為「烤完肉、補完貨、再出遊」的黃金周補給戰。根據好市多資料顯示，中秋節後一周的民生用品銷售仍維持高檔，尤其是烤肉後的清潔品、飲品與冷凍食品最受歡迎。包括人氣飲品KOH純椰子汁降價近20%，烤肉完清潔用的小蘇打洗碗精折扣逾八折超好買。

此外，經典熱銷的科克蘭三層抽取式衛生紙以「每卡限購兩組」再度回歸，吸引會員搶購；而主打冷凍即食的張媽媽川味牛肉麵，則被視為國慶連假露營、旅行的「快速補餐神物」。營養沖泡飲品米森乳清蛋白、烤肉配角西雅圖風味濃萃咖啡球驚喜列入優惠清單，從早餐桌到行李箱，一次補齊。

好市多以驚喜閃購只有三天的模式突襲登場，最主要是迎合閏年才有的超接近雙連假，所以賣場才以「延中秋、接國慶」為主題，透過實際折扣帶動家庭囤貨與節前採購，預估活動三天會掀起會員購買的熱潮。熟悉通路銷售的業者指出，中秋、國慶兩檔連假相連，民眾普遍傾向「趁假補貨」，也讓量販零售業出現「節慶重疊效應」。

市場觀察指出，近年民眾的消費行為從「節慶採買」轉為「連假儲備」，尤其疫情後家庭烤肉、露營活動盛行，讓食品與家用補給商品需求同步成長。好市多這波「雙連假補給戰」，不僅延續中秋烤肉的熱度，更為國慶出遊潮提前加溫。

