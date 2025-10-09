全桌88折、抽現金8888！阿爾法集團8周年 雞湯大叔、麵屋一燈享優惠

快訊

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
雞湯桑海外首店於10月初插旗新加坡。圖／阿爾法餐飲集團提供
阿爾法餐飲集團為慶祝品牌8週年，以「8年相伴，陪伴無限」為主題，集結旗下「雞湯大叔」、「麵屋一燈」、「雞湯桑」、「賴山嶼」等品牌，推出「八週年八大玩法」系列活動，包括抽獎送現金8,888元、會員點數換料理、全桌88折等不同優惠。

阿爾法餐飲集團從火鍋到拉麵，不斷拓展「好湯文化」的多元樣貌，近期除推出全新青花椒麻辣燙品牌「賴山嶼」之外，「雞湯桑」也於10月初插旗新加坡，開設首間海外分店。另外雞湯大叔也推出「快樂雞滴雞精」，並還有針對毛孩設計的餐包、肉泥條。

慶祝品牌8週年，10月31日前至旗下品牌任一門市，單筆消費指定活動品項，即可獲得刮刮卡，有機會抽中現金8,888元、鍋底券、拉麵券、88抵用券等好禮。針對會員，10月20日前每週一早上，開放超值8點兌好禮，包含雞湯大叔季節小品、雞湯桑炙燒雞肉飯、麵屋一燈味噌燉牛筋等，每檔限量888份。會員於10月消費即可加贈路線品牌驚喜禮包，包含限定福袋、專屬折扣與感恩回饋。

「麵屋一燈」為阿爾法餐飲集團旗下品牌之一。圖／阿爾法餐飲集團提供
品牌 拉麵 福袋

