台北國際旅展前哨戰開打 晶華線上賣場搶先開賣、聯合住宿券成亮點

一年一度的旅遊界盛事—台北國際旅展將於11月7日至10日在南港展覽館盛大開展，晶華（2707）集團搶先於今日起至11月10日舉辦為期33天的線上旅展，消費者可透過官網（www.regenttaiwan.com）搶先下單，提早享受集團旗下各酒店的優質住宿、餐飲、泡湯與SPA。

集團今年強打的商品為每張售價3,000元、可依不同張數任選入住晶華、晶英、晶泉、捷絲旅的「集團聯合住宿券」，並加碼「買十送一」的加乘優惠期望炒熱年底的國旅市場。年年熱賣的柏麗廳與泰市場自助餐券、三燔壽喜燒與鍋物券、以及北投泉源閣烤鴨券價格也持續下殺，多款超值票券、即刻輕鬆入手。

今年全新推出的「環遊晶華．集團聯合住宿券」是集團旗下各酒店共同銷售的唯一一款住宿商品，每張3,000元、使用一張可以任選全台八間捷絲旅入住，或是加價下榻台南晶英或是台北晶華。使用二張則有秋冬溫泉之旅的最佳目的地--北投、礁溪晶泉丰旅可以選擇。使用三張即可前往太魯閣晶英展開一趟親近峽谷山林的永續旅遊行程，訂房加購高鐵還有票價7折起的優惠，是歲末家庭出遊、企業犒賞員工CP值最高的選擇。

熱愛泡湯的旅人可選擇北投晶泉丰旅，大眾風呂券每張900元，旅展加碼入場240分鐘，買四送一平均每張僅720元。雙人泉月湯屋券每張1,800元，買四送一平均每張僅1,440元即可享受一趟白磺湯泉的暖心療癒小旅行。追求身心平衡的旅人可選擇榮獲多項世界大獎肯定的沐蘭SPA「旅人最愛療程券」3,980元，或「療程二選一三入組」11,670元，平均每張3,890元，於獨立芳療空間享受90分鐘全方位放鬆。

今年台北晶華酒店以「超值饗宴，一券在手」為主題，集結全館人氣餐廳推出限量旅展優惠。超人氣栢麗廳自助餐廳 推出「平日午餐四人券」4,999元、「下午茶雙人券」1,799元、「假日午晚餐雙人券」3,999元，最低七折起；泰市場海鮮自助餐廳推出「平日午餐雙人券」2,399元、「四人券」4,399元，以南洋海味打造城市裡的度假饗宴。以鍋物聞名的三燔本家主打「平日午餐雙味壽喜燒雙人券」1,999元、「四人券」3,799元，頂級肉品無限供應；位於宜蘭的礁溪晶泉丰旅推出「三燔礁溪雙人龍蝦海陸火鍋券」2,999元（原價4,200元），特選活龍蝦與頂級肉盤搭配健康蔬食吧與Häagen-Dazs冰淇淋無限供應。富有人文氣息的故宮晶華則推出「龍蝦或烤鴨雙人分享券」1,999元，周二至周四晚餐限定；位於酒店1樓的Azie餐廳 打出「美國冠軍爐烤肋眼獨享券」899元，可加價升等套餐或海陸組合。