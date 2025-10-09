乾杯集團再出擊！「黑毛屋」高雄首店插旗漢神巨蛋 10月10日開幕贈肉

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
黑毛屋高雄首店插旗漢神巨蛋購物廣場，於10月10日開幕。圖／乾杯集團提供
黑毛屋高雄首店插旗漢神巨蛋購物廣場，於10月10日開幕。圖／乾杯集團提供

乾杯（1269）集團旗下日式鍋物品牌「黑毛屋」南部版圖再擴增，進駐漢神巨蛋購物廣場設立高雄首間門店，將於10日開幕。為高雄消費者帶來四大經典日式鍋物、秋季柚子鍋，並推出十天限定贈肉與姆明聯名周邊活動，準備引爆港都一波暖心鍋物熱潮。

乾杯集團持續深化全台都會區版圖，看準高雄在產業轉型下日益攀升的消費潛力。根據行政院主計總處數據，2024年全台家庭飲食費占消費支出平均為27.77％，而高雄市民平均比例高達29.68％，為六都之冠，突顯市民對高品質餐飲的重視。

本次插旗高雄指標性漢神巨蛋，開拓黑毛屋在南台灣都會區的發展新局，並標誌著黑毛屋完成六都的戰略布局。黑毛屋高雄漢神巨蛋店設有48席客席，整體空間延續品牌一貫的日式美學，以質樸的日本町家風格打造，配置大型U型吧檯及四人桌，兼顧個人與團體用餐需求。

黑毛屋標榜「老饕的日常鍋物」，提供涮涮鍋、壽喜燒、博多風水炊鍋與摩滋鍋四大經典日式鍋物，讓顧客可以一站式巡禮日式火鍋精髓。搭配嚴選的日本A5和牛、西班牙Bellota伊比利豬、PURE RARE芬蘭豬等頂級肉品，顧客能以380元起的親民價格品嚐鍋物美味。在部分經典鍋物中，體驗日本鍋物傳統吃法，由專人將鍋底精華現場烹調成拉麵、烏龍麵等「逸品」，感受細膩的日式款待文化。

時序進入微涼秋季，黑毛屋同步獻上秋季限定「柚子鍋」。其湯頭以新鮮的長野縣產柚子果實融入高湯，搭配日本皇室選用的西京味噌精心製成，柚子的清新果香與味噌的醇厚溫暖交織，是迷人又獨特的秋日滋味。售價480元起，另收一成服務費。

為歡慶開幕，黑毛屋祭出十天限定優惠。凡於10月10日至10月19日，至黑毛屋高雄漢神巨蛋店內消費任一鍋物套餐，並完成指定的社群任務，即可免費獲贈一份被譽為「最快樂的豬」的「PURE RARE 芬蘭豬」，提供民眾嚐鮮體驗其純淨美味。

同步登場的還有黑毛屋與姆明（Moomin）的全台聯名活動。高雄店將同步導入限定扭蛋活動，顧客單筆消費每滿千元即可抽一次，獲得姆明限定吊飾的機會。特別打造的3D立體姆明造型叉匙組，也將配合高雄店開幕於全台門店同步上市，售價449元，全面滿足粉絲收藏的需求。

