開幕送肉盤！「黑毛屋」插旗高雄巨蛋 還有姆明聯名、周邊帶回家
乾杯集團旗下日式鍋物品牌「黑毛屋」，即將進駐漢神巨蛋購物廣場，設立高雄首間門店，預計10月10日正式開幕。除提供經典日式鍋物、秋季柚子鍋，並推出「開幕贈肉」與「姆明聯名週邊」等限定優惠，為港都民眾帶來全新的用餐選擇。
「黑毛屋高雄漢神巨蛋店」設有48席客席，整體空間延續一貫的日式美學，以質樸的日本町家風格打造，配置大型U型吧檯及四人桌。餐點部分，黑毛屋提供「涮涮鍋」、「壽喜燒」、「博多風水炊鍋」與「摩滋鍋」等四種經典日式鍋物，搭配日本A5和牛、西班牙Bellota伊比利豬、PURE RARE芬蘭豬等肉品，每套380元起。隨著時序入秋，黑毛屋同步獻上秋季限定「柚子鍋」，湯頭融入新鮮的長野縣產柚子果實，搭配日本西京味噌調製，帶有果香清新，每套480元起。
為歡慶開幕，黑毛屋祭出10天限定優惠。凡於10月10日至10月19日，至黑毛屋高雄漢神巨蛋店內消費任一鍋物套餐，並完成指定社群任務，即可免費獲贈一份「PURE RARE 芬蘭豬」。另外全台黑毛屋也與姆明（Moomin）推出聯名活動。高雄店將同步導入限定扭蛋。顧客單筆消費每滿千元即可抽一次，有機會獲得「姆明限定吊飾」。此外，還有特別打造的「3D立體姆明造型叉匙組」，每組449元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言