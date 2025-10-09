開幕送肉盤！「黑毛屋」插旗高雄巨蛋 還有姆明聯名、周邊帶回家

快訊

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「黑毛屋」應景推出「柚子鍋。圖/乾杯集團提供
乾杯集團旗下日式鍋物品牌「黑毛屋」，即將進駐漢神巨蛋購物廣場，設立高雄首間門店，預計10月10日正式開幕。除提供經典日式鍋物、秋季柚子鍋，並推出「開幕贈肉」與「姆明聯名週邊」等限定優惠，為港都民眾帶來全新的用餐選擇。

「黑毛屋高雄漢神巨蛋店」設有48席客席，整體空間延續一貫的日式美學，以質樸的日本町家風格打造，配置大型U型吧檯及四人桌。餐點部分，黑毛屋提供「涮涮鍋」、「壽喜燒」、「博多風水炊鍋」與「摩滋鍋」等四種經典日式鍋物，搭配日本A5和牛、西班牙Bellota伊比利、PURE RARE芬蘭豬等肉品，每套380元起。隨著時序入秋，黑毛屋同步獻上秋季限定「柚子鍋」，湯頭融入新鮮的長野縣產柚子果實，搭配日本西京味噌調製，帶有果香清新，每套480元起。

為歡慶開幕，黑毛屋祭出10天限定優惠。凡於10月10日至10月19日，至黑毛屋高雄漢神巨蛋店內消費任一鍋物套餐，並完成指定社群任務，即可免費獲贈一份「PURE RARE 芬蘭豬」。另外全台黑毛屋也與姆明（Moomin）推出聯名活動。高雄店將同步導入限定扭蛋。顧客單筆消費每滿千元即可抽一次，有機會獲得「姆明限定吊飾」。此外，還有特別打造的「3D立體姆明造型叉匙組」，每組449元。

「黑毛屋」插旗高雄，開設「高雄漢神巨蛋店。圖/乾杯集團提供
日本 柚子

