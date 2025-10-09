限時2天！全聯「家家購物節」最高回饋22% 大全聯家電滿萬每5千折5百

一年一度全聯「家家購物節」再度登場！10月10、11日限時2天，涵蓋食品、用品、生鮮、3C家電與美妝保養等上千項商品，全面祭出破盤優惠與多重回饋，實體門市、全聯小時達、分批取及全電商同步開跑，讓消費者一次買好買滿。

活動期間，全聯實體門市福利卡友使用全支付單筆每滿1,000元贈800限時福利點；若使用全支付或PX Pay搭配指定信用卡單筆滿1,200元，限量再加贈360點，最高回饋達9.6%。大全聯同步祭出高額優惠，使用全支付單筆滿2,000元贈200元折價券；新申辦大全聯信用卡可享多重回饋「消費回饋與新卡加碼3%＋綁定全支付4%＋全全到位5%」，合計最高12%點數回饋，疊加活動最高回饋上看22%。

家電商品更推出超值折扣，10月10、11日會員使用全支付單筆每滿2,000元送200元折價券；購買電視、冰箱、洗衣機、除濕機、清淨機等大型電器，滿5,000元現折500元，折扣無上限。再搭配節能補助與退稅優惠，最高可再省2,000元。

時序入秋，美味堂湯品也熱賣回歸，全聯攜手連續7年榮獲米其林必比登推介的「清真中國牛肉麵食館」，推出升級版「清真中國紅燒牛肉湯」與「清燉牛肉湯」，10月30日前特價189元。進補首選「鹿茸烏骨雞」與「金華干貝燉雞」於10月10、11日限時特價239元，任2件再折40元，平均每包219元；美味堂涼拌菜、雞胸肉系列也有多件優惠，入秋進補正是時候。

不想出門，線上買同樣有優惠。小時達「家家購物節」10月10～12日使用全支付滿1,200元贈1,200限時福利點，雙十節當天限時加碼滿1,010元折200元（限量1,010張），疊加回饋上看22%。此外，即日起至10月12日每日推出激省價商品，包括「We Sweet芋頭甜湯」、「統一布丁」、「生活良好QQ棉花糖」等人氣商品，最低只要10元起。分批取服務則於10月10～12日推出滿千享11%回饋，OFF COFFEE精品美式買10送10，小農拿鐵買10送7，阪急麵包買20送3，同步加碼買多送多優惠。