新北「富基石十樂」活動雙十連假登場 消費贈券抽好禮

新北市即日起至11月30日，以萬里蟹、白帶魚、鯖魚、貢寮鮑等漁產為主題，推出為期兩個月的「新北海派」系列活動，第一站為富基魚市10月10日至12日推出「富基石十樂」活動，消費滿額即可獲得現金抵用券及一次扭蛋機會，獎項包括魚市抵用券、萬里蟹及攤商好禮。

位於石門區富基漁港內的富基魚市，現撈直送各式活海鮮，鮮度無庸置疑，並提供專業挑選與料理建議。除了採買新鮮漁貨，魚市內的「第一家」、「味味」、「姊妹餐廳」亦提供最優質的代客料理服務，讓民眾即刻品嘗尚青海味。

漁業處表示，富基魚市為「新北海派」系列活動第一站，將在10月10日至12日推出「富基石十樂」優惠活動，於生鮮攤單筆消費滿3千元送200元抵用券；乾貨及生魚片攤單筆消費滿1千元送100元抵用券。滿額除抵用券外，還可獲得扭蛋一次，有機會獲得500元抵用券、萬里蟹1斤及攤商特選好禮，數量有限、送完為止。

現場還有海洋主題互動遊戲及限量萬里蟹料理品嘗，將以避風塘及洋蔥蛋兩種風味料理方式呈現，免費供民眾品嚐，料理發送時間為每日上午11時30分及下午2時30分。