新北「富基石十樂」活動雙十連假登場 消費贈券抽好禮
新北市即日起至11月30日，以萬里蟹、白帶魚、鯖魚、貢寮鮑等漁產為主題，推出為期兩個月的「新北海派」系列活動，第一站為富基魚市10月10日至12日推出「富基石十樂」活動，消費滿額即可獲得現金抵用券及一次扭蛋機會，獎項包括魚市抵用券、萬里蟹及攤商好禮。
位於石門區富基漁港內的富基魚市，現撈直送各式活海鮮，鮮度無庸置疑，並提供專業挑選與料理建議。除了採買新鮮漁貨，魚市內的「第一家」、「味味」、「姊妹餐廳」亦提供最優質的代客料理服務，讓民眾即刻品嘗尚青海味。
漁業處表示，富基魚市為「新北海派」系列活動第一站，將在10月10日至12日推出「富基石十樂」優惠活動，於生鮮攤單筆消費滿3千元送200元抵用券；乾貨及生魚片攤單筆消費滿1千元送100元抵用券。滿額除抵用券外，還可獲得扭蛋一次，有機會獲得500元抵用券、萬里蟹1斤及攤商特選好禮，數量有限、送完為止。
現場還有海洋主題互動遊戲及限量萬里蟹料理品嘗，將以避風塘及洋蔥蛋兩種風味料理方式呈現，免費供民眾品嚐，料理發送時間為每日上午11時30分及下午2時30分。
漁業處表示，目前是最適合親海旅遊及品嚐海鮮的時節，舒適的氣溫配上海風吹拂，讓人忘卻煩惱，盡情欣賞北海岸自然風光。雙十連假不妨安排一趟北海岸輕旅行，走訪淡水、金山老街、富貴角及地質公園等景點，再到富基漁港大啖當季鮮甜的萬里蟹，享受最chill的假日時光。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言