拿坡里「限時買4送4」現省260元！SUBWAY「辣豆瓣嫩牛潛艇堡」新上市

無辣不歡的消費者有福了！隨著雙十到來，「拿坡里披薩．炸雞」推出「買炸雞送青花椒烤雞翅」的限時優惠，讓民眾可以享受青花椒的香麻滋味。另外「SUBWAY」則推出「辣豆瓣嫩牛潛艇堡」，透過特製辣豆瓣的調味，呈現香麻嗆辣的層次。

雙十連假即將到來，「拿坡里披薩．炸雞」自10月9日至11月3日期間，推出「買4送4」限時優惠，凡購買4塊炸雞，即可免費加贈「青花椒烤雞翅4支」。青花椒烤雞翅有著微辣香氣與青花椒的麻香，適合連假團聚時共同分享，組合價原價520元，特惠價260元，全台門市內用及外帶均可適用。

SUBWAY今秋以台式辣豆瓣醬為元素，推出「辣豆瓣嫩牛潛艇堡」，選用原塊牛肉為主角，搭配紅辣椒、豆瓣醬、花椒、熟花椒等辛香料調味，呈現出辣中帶麻的爽快滋味，適合搭配蜂蜜燕麥麵包與各種新鮮生菜，突顯出辣豆瓣的風味。6吋售價159元、12吋286元，（金門與澎湖地區則為6吋164元、12吋295元）。