抹茶控必衝！辻利茶舗「買1送1」限時登場 免費喝抹茶拿鐵、輕抹茶

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
辻利茶舗推出多項買1送1方案，包括買「辻利霜淇淋紅豆白玉」送「輕抹茶」。圖／辻利茶舗提供
辻利茶舗推出多項買1送1方案，包括買「辻利霜淇淋紅豆白玉」送「輕抹茶」。圖／辻利茶舗提供

來自日本京都的百年品牌「辻利茶舗」，迎接登台15周年，特別推出「抹綠成金應援祭」，自10月16日至11月16日期間，連續一個月推出不同優惠方案。首日10月16日推出「經典白玉百匯＋輕抹茶」的組合優惠，原價285元，活動優惠價150元。10月17日推出買「辻利濃茶卷(切片)」送「辻利拿鐵(冰/熱)」，原價295元，優惠價150元。

10月18日，買「辻利霜淇淋紅豆白玉(杯裝)」送「輕抹茶(冷)」，原價270元，優惠價135元；10月19日買「辻利冰沙漂浮」送「辻利拿鐵(冰/熱)」，原價315元，優惠價170元。以上優惠每日上午11:00開賣，各限量200組，每人限購2組。

此外，10月25日推出買「辻利蕨餅百匯」送「辻利抹茶腰果」，原價235元，優惠價160元。10月26日則推出買「辻利蕨餅百匯」送「宇治焙茶腰果」原價235元，優惠價160元。活動每日11點開賣，限量20組，每人限購1組。10月20日至11月16日期間，任選兩片切片蛋糕，原價300元，優惠價249元。並可享飲品全系列88折優惠。

Mister Donut於10月9日至10月12日期間，推出「甜甜圈6入209元」、「甜甜圈8入259元」優惠方案，活動期間購買8入方案，並持悠遊付/卡結帳，還可再加碼贈蜜糖波堤1顆。同時另外還有「現做飲品第二件5折」優惠。

辻利茶舗迎接登台15周年，特別推出「抹綠成金應援祭」。圖／辻利茶舗提供
辻利茶舗迎接登台15周年，特別推出「抹綠成金應援祭」。圖／辻利茶舗提供
Mister Donut推出「「甜甜圈6入209元、8入259元」優惠。圖／Mister Donut提供
Mister Donut推出「「甜甜圈6入209元、8入259元」優惠。圖／Mister Donut提供

