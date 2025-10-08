二大森林遊樂區國慶連假門票半價 大雪山、八仙山各有美景
國慶3天連假將到，林業及自然保育署台中分署所轄大雪山及八仙山國家森林遊樂區，連假期間10月10日至10月12日入園享半價優惠。
林業署台中分署表示，大雪山是中部地區觀賞夕陽雲海的優美場域，遊客可登上觀景平台，體驗雲霧在腳下翻騰的壯闊景致，傍晚時更能欣賞紅霞映照山巒的絕美夕陽。大雪山地區為著名之賞鳥勝地，可在步道漫步之餘，觀賞帝雉、金翼白眉、冠羽畫眉等鳥類身影。
台中分署提醒，現在購買台灣好行889-大雪山線_漫遊自然趣套票，享有大雪山住宿9折優惠，鼓勵民眾多加利用大眾運輸，規劃深度慢活之旅。
台中分署表示，八仙山有清澈溪水，園區內的親水區引入十文溪天然溪水，是放鬆身心享受水療癒的最佳選擇。八仙山鄰近台中谷關地區，遊客享受完森林浴後，可直接轉往谷關溫泉區，使用「2025台中好湯溫泉季」提供的優惠。
