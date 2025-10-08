二大森林遊樂區國慶連假門票半價 大雪山、八仙山各有美景

國慶3天連假將到，林業及自然保育署台中分署所轄大雪山及八仙山國家森林遊樂區，連假期間10月10日至10月12日入園享半價優惠。

林業署台中分署表示，大雪山是中部地區觀賞夕陽雲海的優美場域，遊客可登上觀景平台，體驗雲霧在腳下翻騰的壯闊景致，傍晚時更能欣賞紅霞映照山巒的絕美夕陽。大雪山地區為著名之賞鳥勝地，可在步道漫步之餘，觀賞帝雉、金翼白眉、冠羽畫眉等鳥類身影。

台中分署提醒，現在購買台灣好行889-大雪山線_漫遊自然趣套票，享有大雪山住宿9折優惠，鼓勵民眾多加利用大眾運輸，規劃深度慢活之旅。