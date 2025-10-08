南投旅遊好康月抽獎大揭密 Gogoro、涵碧樓住宿券、iPhone都有
「南投旅遊好康月」活動自9月15日起展開，首波抽獎將於12日「南投世界茶業博覽會」閉幕式登場，總計168項獎品，包括Gogoro機車、iPhone手機及涵碧樓、漢來日月行館、雲品溫泉酒店住宿券，提醒民眾趕緊登錄消費，搶得中獎先機。
南投縣觀光處指出，本活動為期兩個月，只要在南投合法店家單筆消費滿500元，憑發票或收據即可登錄抽獎，最大獎為市值240萬元特斯拉汽車，另有Gogoro電動機車、iPhone手機、Switch及五星級飯店住宿券等，總獎金近千萬元。
此外，配合茶博及國慶焰火，縣府推出「焰火茶博慶典小鎮漫旅」及限量「中台灣好玩卡─國慶焰火茶博紀念版」，結合南投市、草屯、中興新村、中寮與名間等五條特色遊程，提供手作體驗、老街導覽、茶園漫行等深度旅遊內容，雙人優惠價1010元，前100名早鳥報名還可獲限定茶杯，報名四條以上另有抽中住宿券機會。
「中台灣好玩卡」續推QRCODE乘車套票及電子旅遊套票，新推出「交通無限暢遊版」3日PASS卡，可在三天內無限搭乘南投10條台灣好行路線，最高可省下五成交通費；紀念版限量500張，含國慶焰火專席及船票優惠，兼具收藏價值。
活動登錄及購買資訊可查詢「南投旅遊好康月」官網（https://www.nantouluckygo.tw/）及「中台灣好玩卡」官網（https://centraltw.funcard.com.tw/）。
