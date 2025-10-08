炸雞控嗨翻！拿坡里「買4送4」八塊雞只要260元 雙十連假限定開吃

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
買4塊炸雞、送青花椒烤雞翅4支，組合不僅份量實在，更兼具口感層次。三商餐飲/提供

雙十連假倒數，拿坡里披薩．炸雞推出期間限定「買4送4」國慶優惠，要讓民眾用最划算的價格開啟假期儀式感。即日起至11月3日，全台門市內用與外帶皆適用，購買4塊經典炸雞，即免費加贈4支青花椒烤雞翅，原價520元、限時特惠價260元。

拿坡里表示，這份「八塊雞超值組」兼顧份量與風味，特別受到家庭與上班族青睞。炸雞採特製香料醃製，經高溫油炸後外皮金黃酥脆、肉質多汁，香氣撲鼻。搭配新推出的青花椒烤雞翅，融合花椒清香與微辣刺激，辣度輕盈、香氣飽滿，入口後麻香與肉汁交織出濃郁層次感。

「炸雞的酥、烤翅的香，是假期最療癒的組合。」拿坡里指出，消費者無論在家追劇、看球賽、或與親友聚餐，都能輕鬆打造派對氛圍。特別是青花椒烤雞翅香麻不嗆，與冰涼汽水、啤酒搭配最對味。

