頂呱呱「呱呱包」連3天買1送1！必勝客「雙十套餐」現省761元
迎接雙十，「頂呱呱」自即日起至10月9日期間，於全台門市推出「呱呱包」買1送1優惠。作為頂呱呱的明星商品，「呱呱包」以酥脆雞皮為外層，內餡包裹著獨門油飯，以及黑豬後腿肉、香菇等多種炒料，口感濃郁飽滿。活動期間兩顆原價140元，優惠價70元，每人限購5組。
必勝客針對連假歡聚時光，推出「雙十爽吃餐」，包括2個大比薩、任選2款人氣副食、1.25L飲料，每套1,010元起，最高現省730元。「雙十火山餐」則有1個火山大比薩、任選1個大比薩、2款副食、1瓶1.25L飲料，每套888元起，最高現省761元。另外「一公尺派對盒」在10月13日前，外帶限時加送1.25L可樂2瓶。
另外在10月9日當天，必勝客還推出「尖叫星期四APP優惠」，早上10:30限時搶購，包括有「個人比薩買1送1」、「外帶指定口味大比薩4折」、「單點超濃五重起司小比薩33折」、「霸王功夫雞套餐99元」、「購買尖叫星期四套餐加購巧克力QQ球39元」等一系列優惠方案。10月13日起，平日還將推出「大比薩外帶199元起」，包括有蒜香起司燻雞培根、香濃蒜香海鮮、熱帶鳳梨海鮮總匯、義式培根黃金薯、夏威夷、四小福、日式照燒雞、雙層美式臘腸、BBQ黃金嫩雞等9種口味可供選擇。
