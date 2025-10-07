頂呱呱「呱呱包」連3天買1送1！必勝客「雙十套餐」現省761元

迎接雙十，「頂呱呱」自即日起至10月9日期間，於全台門市推出「呱呱包」買1送1優惠。作為頂呱呱的明星商品，「呱呱包」以酥脆雞皮為外層，內餡包裹著獨門油飯，以及黑豬後腿肉、香菇等多種炒料，口感濃郁飽滿。活動期間兩顆原價140元，優惠價70元，每人限購5組。

必勝客針對連假歡聚時光，推出「雙十爽吃餐」，包括2個大比薩、任選2款人氣副食、1.25L飲料，每套1,010元起，最高現省730元。「雙十火山餐」則有1個火山大比薩、任選1個大比薩、2款副食、1瓶1.25L飲料，每套888元起，最高現省761元。另外「一公尺派對盒」在10月13日前，外帶限時加送1.25L可樂2瓶。