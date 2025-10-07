Uber寶寶優步攜手Joie安全座椅！3大都會區開放即時叫車 最高現折200元

快訊

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Uber宣布與合作車隊攜手歐洲知名兒童安全汽車座椅品牌Joie，將汽座導入「寶寶優步」乘車選項。圖／Uber提供
Uber宣布與合作車隊攜手歐洲知名兒童安全汽車座椅品牌Joie，將汽座導入「寶寶優步」乘車選項。圖／Uber提供

響應政府支持育兒政策、打造全齡友善城市，Uber宣布與合作車隊攜手歐洲知名兒童安全汽車座椅品牌Joie，將Joie stages 0-7歲成長型雙向汽座導入「寶寶優步」乘車選項。此款汽座榮獲德國紅點設計大獎及歐洲安全認證，結合Uber App的安全科技功能，為親子出行提供雙重保障。

同時，「寶寶優步」行程同步擴大營運範圍，北北基、台中、高雄開放「即時叫車」，桃園、新竹則開放「提前預訂」，為更多擁有嬰幼兒的家庭提供安全便利的乘車選擇。除「寶寶優步」外，Uber也提供「減碳優步」、「六人座優步」等多元行程。即日起至10月31日，Uber One會員輸入優惠碼「會員放連假」可享2趟最高折抵200元機場行程、4趟9折高鐵站行程（單趟最高折抵200元），以及4趟50元「優快送」折抵優惠。

「寶寶優步」僅開放高評分、具優良紀錄的職業駕駛使用，並須完成Joie總代理奇哥的專屬兒童安全座椅訓練，確實掌握安全座椅的安裝、維護與清潔等步驟。乘車過程中也可搭配Uber App「安全偏好設定」，包括「行程錄音」、「RideCheck異常偵測」、「PIN碼驗證」、「分享行程狀態」等功能，雙重守護家長與寶寶的安心旅程。

根據衛福部指出，行車時使用安全座椅可降低兒童頸部73％衝擊力、減少71％死亡率。為進一步提升親子乘車安全，Uber與合作車隊全面導入歐洲優質品牌Joie汽座。本次導入的Joie stages安全座椅具鐵管支撐結構與側撞保護塊設計，提供寶寶頭部、身體與臀部全方位防護，並具備4段傾斜角度與多段式頭靠與肩帶同步調整設計，滿足不同年齡孩童的乘坐需求。

根據兒童福利聯盟2024年調查，近6成家長攜童外出感壓力，9成以上認為親子停車位不足。Uber觀察「寶寶優步」熱門上、下車地點以醫療院所與機場為主，顯示親子出行需求集中於就醫與出遊場景。Uber期望藉由「寶寶優步」守護更多育兒家庭在醫院、機場、公園等地的出行安全。

「寶寶優步」行程僅開放給高評分且具優良紀錄的職業駕駛合作夥伴使用，須經專屬訓練，掌握安全座椅的安裝、維護與清潔等步驟。圖／Uber提供
「寶寶優步」行程僅開放給高評分且具優良紀錄的職業駕駛合作夥伴使用，須經專屬訓練，掌握安全座椅的安裝、維護與清潔等步驟。圖／Uber提供

