三商炸雞「買6送6」還抽iPhone 17！繼光香香雞「吃雞養肌套餐」登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「吃雞養肌套餐」搭配有「桑葚粉紅醬」，帶來酸甜滋味。圖／繼光香香雞提供
呼應萬聖節即將來臨，繼光香香雞攜手「研舒肌」推出的全新玩美組合「吃雞養肌套餐」，內含有墨魚甜不辣、雞柳，再加上呼應萬聖節而特製的「桑葚粉紅醬」，不僅視覺效果十足，還能帶來酸甜的新滋味。同時套餐包裝以「美麗御守」為元素，可愛又有逗趣感，每份189元。此外，還有「吃雞養肌PLUS套餐」，隨餐搭配「研舒肌益生菌淨痘調理乳霜」，限時限量供應，每份349元。

繼近期攜手人氣動漫「坂本日常」推出聯名週邊後，繼光香香雞即日起再推出「坂本日常豪華二件組」包含聯名證件套1個、聯名環保收納袋1只，原價498元，優惠價449元。凡購買「豪華二件組」還可享加購優惠。收藏盲卡1包，原價49元，優惠價29元；「針織手提袋」原價239元，優惠價180元。

10月6日前，「三商炸雞」針對「一斤滋汁桶（辣味）」推出限時優惠，原價270元，特惠價149元；另外購買「酷樂雞腿桶6隻」，即送「義式炸雞6塊」，原價810元，特惠價399元；購買「蜂蜜辣醬酥炸棒腿」則送「原味胡椒咔啦雞柳條」，原價318元，特惠價169元。10月7日至10月27日期間，購買「青花椒炸雞5塊」送「義式炸雞5塊」，原價675元，特惠價348元；還有「脆皮檸檬二節翅10隻」特惠價99元、「10月壽星點餐送煉乳銀絲卷」等優惠方案。

「拿坡里披薩．炸雞」至11月3日前，購買大披薩或6塊炸雞，送「三商巧福原盅香菇雞湯」，原價680元，特惠價390元；另外還有「新品披薩買大送大 」方案，原價880元起，特惠價490元。「三商巧福」自10月7日至10月17日期間，推出「超大盛牛肉壽喜飯＋番茄肉醬乾拌麵＋青菜＋飲料2杯」優惠方案，原價395元，特惠價279元。同時三商餐飲集團推出會員專屬優惠，包括即日起至10月6日、10月10日至10月12日、10月24日至10月26日，單筆消費滿150元即可參加抽獎，有機會獲得iPhone 17 Pro 256G。

三餐餐飲推出披薩、炸雞等一系列優惠。圖／三商餐飲提供
繼光香香雞攜手「研舒肌」推出的全新組合「吃雞養肌套餐」，每份189元。圖／繼光香香雞提供
