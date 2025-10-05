三商炸雞「買6送6」還抽iPhone 17！繼光香香雞「吃雞養肌套餐」登場

呼應萬聖節即將來臨，繼光香香雞攜手「研舒肌」推出的全新玩美組合「吃雞養肌套餐」，內含有墨魚甜不辣、雞柳，再加上呼應萬聖節而特製的「桑葚粉紅醬」，不僅視覺效果十足，還能帶來酸甜的新滋味。同時套餐包裝以「美麗御守」為元素，可愛又有逗趣感，每份189元。此外，還有「吃雞養肌PLUS套餐」，隨餐搭配「研舒肌益生菌淨痘調理乳霜」，限時限量供應，每份349元。

繼近期攜手人氣動漫「坂本日常」推出聯名週邊後，繼光香香雞即日起再推出「坂本日常豪華二件組」包含聯名證件套1個、聯名環保收納袋1只，原價498元，優惠價449元。凡購買「豪華二件組」還可享加購優惠。收藏盲卡1包，原價49元，優惠價29元；「針織手提袋」原價239元，優惠價180元。

10月6日前，「三商炸雞」針對「一斤滋汁桶（辣味）」推出限時優惠，原價270元，特惠價149元；另外購買「酷樂雞腿桶6隻」，即送「義式炸雞6塊」，原價810元，特惠價399元；購買「蜂蜜辣醬酥炸棒腿」則送「原味胡椒咔啦雞柳條」，原價318元，特惠價169元。10月7日至10月27日期間，購買「青花椒炸雞5塊」送「義式炸雞5塊」，原價675元，特惠價348元；還有「脆皮檸檬二節翅10隻」特惠價99元、「10月壽星點餐送煉乳銀絲卷」等優惠方案。