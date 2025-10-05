三商炸雞「買6送6」還抽iPhone 17！繼光香香雞「吃雞養肌套餐」登場
呼應萬聖節即將來臨，繼光香香雞攜手「研舒肌」推出的全新玩美組合「吃雞養肌套餐」，內含有墨魚甜不辣、雞柳，再加上呼應萬聖節而特製的「桑葚粉紅醬」，不僅視覺效果十足，還能帶來酸甜的新滋味。同時套餐包裝以「美麗御守」為元素，可愛又有逗趣感，每份189元。此外，還有「吃雞養肌PLUS套餐」，隨餐搭配「研舒肌益生菌淨痘調理乳霜」，限時限量供應，每份349元。
繼近期攜手人氣動漫「坂本日常」推出聯名週邊後，繼光香香雞即日起再推出「坂本日常豪華二件組」包含聯名證件套1個、聯名環保收納袋1只，原價498元，優惠價449元。凡購買「豪華二件組」還可享加購優惠。收藏盲卡1包，原價49元，優惠價29元；「針織手提袋」原價239元，優惠價180元。
10月6日前，「三商炸雞」針對「一斤滋汁桶（辣味）」推出限時優惠，原價270元，特惠價149元；另外購買「酷樂雞腿桶6隻」，即送「義式炸雞6塊」，原價810元，特惠價399元；購買「蜂蜜辣醬酥炸棒腿」則送「原味胡椒咔啦雞柳條」，原價318元，特惠價169元。10月7日至10月27日期間，購買「青花椒炸雞5塊」送「義式炸雞5塊」，原價675元，特惠價348元；還有「脆皮檸檬二節翅10隻」特惠價99元、「10月壽星點餐送煉乳銀絲卷」等優惠方案。
「拿坡里披薩．炸雞」至11月3日前，購買大披薩或6塊炸雞，送「三商巧福原盅香菇雞湯」，原價680元，特惠價390元；另外還有「新品披薩買大送大 」方案，原價880元起，特惠價490元。「三商巧福」自10月7日至10月17日期間，推出「超大盛牛肉壽喜飯＋番茄肉醬乾拌麵＋青菜＋飲料2杯」優惠方案，原價395元，特惠價279元。同時三商餐飲集團推出會員專屬優惠，包括即日起至10月6日、10月10日至10月12日、10月24日至10月26日，單筆消費滿150元即可參加抽獎，有機會獲得iPhone 17 Pro 256G。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言