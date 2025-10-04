歡慶科博館40周年！2026年全年「周五午後限時3小時」免費入館
國立自然科學博物館2026年開館40周年，為回饋民眾支持，館方將推出限時一年的免費方案，自2026年1月1日起至12月31日，每周五下午2點到5點可免費入館，民眾可把握限定時段，免費參觀三大常設展。
科博館長黃文山表示，明年起開放周五下午兩點後入館免費，是希望可讓更多人帶著準備迎接假期的心情走進博物館，打開視野、拓展思考，並從探索中感受知識的樂趣。
黃文山強調，科博館自1986年開館以來，參觀總人次已突破1億1千萬參觀人次，40年來始終致力成為全民的學習場域，未來也將持以多元、友善的方式，深化自然科學的傳播。
科博館指出，此次免費參觀範圍包含科博館三大常設展廳「生命科學廳」、「人類文化廳」、「地球環境廳」，觀眾可自由參觀館內高人氣的機械恐龍、大王魷魚標本、埃及木乃伊與人型棺槨、水運儀象臺、古菱齒象等展品，到去年翻新的「奇幻自然」展區，以及全新登場的「大地瑰寶」礦物常設展。
